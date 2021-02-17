Минздрав Украины обязал бельгийский "Брюгге" пройти дополнительное тестирование на COVID-19 перед игрой с киевским "Динамо"

Пресс-служба "Динамо" сообщила, что перед игрой в Киеве в бельгийском "Брюгге" произошла вспышка коронавируса.

Минздрав Украины обязал бельгийский "Брюгге" пройти дополнительное тестирование на COVID-19 перед матчем 1/16 финала Лиги Европы с киевским "Динамо". Об этом 17 февраля сообщает Telegram-канал "Динамо Киев Inside".

"Важная деталь. По прибытии бельгийскую делегацию ожидает не совсем приятная новость. Минздрав Украины принял решение провести дополнительное ПЦР-тестирование, учитывая вспышку этой заразы в "Брюгге". Уведомление об этом получили как команды, так и УЕФА. Подобный случай у динамовцев имел место прошлой осенью в Барселоне", – говорится в сообщении.

Документ Минздрава с соответствующим решением подписан главой ведомства Максимом Степановым.

Фото: Динамо Киев Inside / Telegram

Информацию о вспышке коронавируса в бельгийской команде подтвердила пресс-служба "Динамо".

"Результаты тестов на COVID-19 перед вылетом в Киев оказались положительными для главного тренера "Брюгге" Филиппа Клемана и его ассистентов. На матче в Киеве "черно-синими" будут руководить наставник молодежной команды "Брюгге" Рик Де Мил и его ассистент Тим Смолдерс. Кроме того, коронавирус ранее был обнаружен у трех игроков команды – Стефано Денсвила, Матея Митровича и Ханса Ванакена", – сообщает пресс-служба киевского клуба.

"Динамо" встретится с "Брюгге" 18 января. Начало игры на "НСК Олимпийский" – в 17.00. Ответный поединок пройдет 25 февраля.