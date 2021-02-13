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Киевское "Динамо" отдает двух футболистов одному из лидеров чемпионата Польши

Главный тренер киевского "Динамо" Мирча Луческу подтвердил появившуюся информацию о переходе в польскую "Легию" нападающего Назария Русина и защитника Артема Шабанова.

"Легия" борется за чемпионство в Польше
"Легия" борется за чемпионство в Польше
Фото: Legia Warszawa / Facebook

Играющие за футбольный клуб "Динамо" (Киев) нападающий Назарий Русин и защитник Артем Шабанов перейдут в польскую "Легию". Информацию о этом 13 февраля на пресс-конференции после матча "Динамо" с донецкий "Олимпиком" подтвердил главный тренер киевлян Мирча Луческу, пишет сайт клуба.

"Артем пропустил очень много из-за травмы и операции. Ему было тяжело входить в игровой ритм. В таком возрасте ему нужно играть. Когда появилась возможность с "Легией", я пообещал, что отпущу его в Варшаву. Он хорошо cыграл против "Легии" на сборах, наверное, там его и заметили. Ни в коем случае не идет речь о том, что он покинет команду – Шабанов едет в аренду на три месяца", – сказал он.

Главный тренер "Динамо" считает, что "было бы неправильно не отпускать Шабанова, если он желает этого перехода".

"Русин? "Легия" – это качественная команда европейского уровня, которая борется за чемпионство. И они изъявили желание видеть Русина в своем составе. Ему нужно поменять обстановку, почувствовать этот европейский уровень. Думаю, это пойдет только на пользу", – объяснил Луческу.

"Легия" в чемпионате Польши идет на втором месте в турнирной таблице, отставая от занимающей первое место "Погони" на три очка. При этом у "Легии" одна игра в запасе.

По состоянию на 13 февраля Русин и Шабанов указаны как игроки основного состава "Динамо".

Теги: Киев, футбол, Польша, Динамо Киев, аренда, чемпионат, Мирча Луческу, Варшава, Легия (Польша), футболист, пресс-конференция, тренер, Артем Шабанов, Назарий Русин
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