"Динамо" увеличило отрыв от "Шахтера" в украинской Премьер-лиге

В 14-м туре украинской футбольной Премьер-лиги киевское "Динамо" выиграло у донецкого "Олимпика", а донецкий "Шахтер" свел вничью поединок против "Колоса" из Ковалевки Киевской области.

В украинской Премьер-лиге (УПЛ) отрыв лидера – киевского "Динамо" от идущего на втором месте донецкого "Шахтера" увеличился до трех очков. Об этом по итогам завершившегося 14 февраля 14-го тура турнира сообщил сайт УПЛ.

"Динамо" свой матч против донецкого "Олимпика" завершило 13 февраля победой со счетом 3:1, а "Шахтер" 14 февраля сыграл 0:0 с "Колосом" из Ковалевки Киевской области. Обе игры проходили в столице.

За третье место УПЛ борются луганская "Заря" и черниговская "Десна", 13 февраля их очный поединок завершился победой "Зари" с результатом 2:1. У обеих команд по 23 очка, они отстают от "Шахтера" на семь очков, от "Динамо" – на 10.

Другие результаты 14-го тура УПЛ:

"Минай" – "Львов" 1:2;

"Мариуполь" – "Александрия" 0:1;

"Днепр-1" – "Ингулец" 2:0;

"Рух" – "Ворскла" 1:1.

На последнем месте турнирной таблицы УПЛ располагается "Минай", у него и у "Руху" по 10 очков.

В следующем туре "Шахтер" сыграет против "Руху", а "Динамо" – против "Десны". Поединки пройдут 21 февраля.