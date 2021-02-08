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В центральном туре АПЛ играющего за "Манчестер Сити" украинца Зинченко партнер таскал за шею. Видео

Во время матча между "Манчестер Сити" и "Ливерпулем" играющего за МЮ украинца Александра Зинченко уложили на газон, чтобы во время штрафного удара мяч не пролетел под стенкой из футболистов.

Эпизод произошел в первом тайме
Эпизод произошел в первом тайме
Фото: ЕРА

7 февраля в центральном матче английской Премьер-Лиги между "Манчестер Сити" и "Ливерпулем" произошел необычный эпизод, в котором принял участие украинский футболист в МЮ Александр Зинченко.

На видео, которое разместил в Twitter пользователь Анри Бушнелл, зафиксировано, как партнер по команде передвигает за шею лежащего на газоне Зинченко.

"Футбол 24" рассказал, что в первом тайме во время исполнения штрафного удара футболистами "Ливерпуля" Зинченко уложили на газон, чтобы перекрыть возможность пробить под стенкой. Партнер украинца по команде Диаш "забавно подвинул" воспитанника донецкого "Шахтера".

Поединок со счетом 4:1 выиграл "Манчестер Сити", который был гостевой командой.

Зинченко 24 года, он игрок национальной сборной Украины. За "Манчестер Сити" выступает с 2016 года с перерывом.

Теги: футбол, Англия, Александр Зинченко, Ливерпуль, футболист, Манчестер Сити
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