Жена футболиста Зинченко показала свадебные фото

Украинская телеведущая Влада Седан показала снимки со свадьбы с футболистом Александром Зинченко.

Зинченко и Седан расписались еще в марте Фото: zinchenko_96 / Instagram

Жена футболиста английского "Манчестер Сити" и национальной сборной Украины Александра Зинченко разместила на своей закрытой странице в Instagram черно-белые свадебные фото.

Фото: v.lada_sedan / Instagram

Фото: v.lada_sedan / Instagram

Фото: v.lada_sedan / Instagram

Свадьба состоялась в начале августа, а роспись – 12 марта.

Настоящая фамилия Влады Седан – Щеглова, писало издание "Футбол 24". Она работает корреспондентом на телеканале "Футбол 1/2".

Зинченко перешел в "Манчестер Сити" в июле 2016 года. По информации Spotrac, который специализируется на контрактах спортсменов, недельный оклад украинца составляет £20 тысяч, что равняется £1,04 млн в год – это одна из самых низких зарплат в команде.