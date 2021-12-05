Определился следующий соперник украинских теннисистов в Кубке Дэвиса

Украинские теннисисты сыграют с Барбадосом на домашних кортах Фото: Федерація Тенісу України / Facebook

Матч пройдет в Украине 4-го и 5 марта 2022 года.

В конце ноября 2021 года сборная Украины проиграла норвежским теннисисткам путевку в квалификацию финальной части Кубка Дэвиса и следующий сезон начнет именно в плей-офф Первой мировой группы.

Также на этой стадии сыграют:

Чили – Словения;

Индия – Дания;

Узбекистан – Турция;

Португалия – Польша;

Босния и Герцеговина – Тунис;

Израиль – ЮАР;

Уругвай – Новая Зеландия;

Пакистан – Литва;

Перу – Боливия;

Ливан – Швейцария:

Мексика – Беларусь.