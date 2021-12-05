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Определился следующий соперник украинских теннисистов в Кубке Дэвиса

Украинские теннисисты сыграют с Барбадосом на домашних кортах
Украинские теннисисты сыграют с Барбадосом на домашних кортах
Фото: Федерація Тенісу України / Facebook

В плей-офф Первой мировой группы розыгрыша теннисного Кубка Дэвиса сборная Украины сыграет против сборной Барбадоса. Об этом 5 декабря сообщил портал "Большой теннис Украины".

Матч пройдет в Украине 4-го и 5 марта 2022 года.

В конце ноября 2021 года сборная Украины проиграла норвежским теннисисткам путевку в квалификацию финальной части Кубка Дэвиса и следующий сезон начнет именно в плей-офф Первой мировой группы.

Также на этой стадии сыграют:

  • Чили – Словения;
  • Индия – Дания;
  • Узбекистан – Турция;
  • Португалия – Польша;
  • Босния и Герцеговина – Тунис;
  • Израиль – ЮАР;
  • Уругвай – Новая Зеландия;
  • Пакистан – Литва;
  • Перу – Боливия;
  • Ливан – Швейцария:
  • Мексика – Беларусь.
Контекст:

В матче со сборной Норвегии сборная Украины состояла из Ильи Марченко, Сергея Стаховского, Виталия Сачко, Алексея Крутых и Дениса Молчанова. В рейтинге АТР самую высокую позицию из них занимает Стаховский – 184-е место, но он после игр с норвежцами объявил о завершении карьеры в сборной.

Теги: Украина, теннис, сборная Украины, Кубок Дэвиса, плей-офф, розыгрыш, Барбадос
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