Украинские теннисисты проиграли сборной Норвегии в плей-офф квалификации Кубка Дэвиса

В играх, которые проходили 26–27 ноября в зале на хардовом покрытии, украинцы проиграли три раза из четырех, и после счета 3:1 в пользу норвежцев пятого поединка не понадобилось.
Игры завершились с такими результатами:
В пятом поединке должны были играть Дурасович и Сачко.
"По итогам противостояния сборная Норвегии прошла в квалификацию финальной части Кубка Дэвиса, которая пройдет в 2022 году, а наша команда сыграет в плей-офф за право остаться в Первой мировой группе", – пишет "Большой теннис Украины".
Сборная Украины состояла из Марченко, Стаховского, Сачко, Алексея Крутых и Дениса Молчанова. В рейтинге АТР самую высокую позицию из них занимает Стаховский – 184-е место.