Украинская теннисистка Снигур выиграла турнир ITF в Дубае

Соперницей Снигур, занимающей 183-ю строчку в мировом рейтинге, была Кристина Кучова из Словакии (110-я ракетка мира).
Поединок продолжался 54 минуты и завершился в двух сетах в пользу украинки – 6:3, 6:0.
По пути к финалу Снигур обыграла таких соперниц:
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