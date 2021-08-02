Переписал историю. Борец греко-римского стиля из Кубы стал четырехкратным олимпийским чемпионом

Победа в Токио 2020 стала для Лопеса четвертой подряд на Олимпийских играх Фото: EPA

В финальной схватке кубинец победил Якоби Каджаю из Грузии – 5:0.

Победа в Токио стала для Лопеса четвертой подряд на Олимпийских играх – в 2008 году (Пекин) и 2012 году (Лондон) он был лучшим в весовой категории до 120 кг, а в 2016 году (Рио-де-Жанейро) – в весе до 130 кг, отмечается на сайте Олимпиады 2020.

Лопес стал первым борцом в истории, который завоевал четыре золотых медали Олимпийских игр.