Первая ракетка мира Барти отказалась от участия в US Open

Австралийская теннисистка Эшли Барти решила не участвовать в чемпионате US Open, потому что опасается за себя и членов своей команды в связи с пандемией коронавируса.

Барти пока не знает, будет ли участвовать в Roland Garros Фото: ЕРА

Первая ракетка мира австралийка Эшли Барти в комментарии агентству ААА заявила, что пропустит турнир US Open в этом году из-за пандемии коронавируса.

Она отметила, что в этом году не поедет в США на Western and Southern Open и на US Open.

Барти отметила, что такое решение было сложным для нее, однако она не хочет ставить себя и членов своей команды в трудное положение.

Теннисистка отметила, что пока не знает, поедет ли в Европу для участия в Roland Garros и других турнирах. Она примет окончательное решение в ближайшие недели.

US Open планируют проводить с 31 августа по 13 сентября 2020 года.

Открытый чемпионат США по теннису – один из четырех турниров Большого шлема, который проводится в Нью-Йорке.