Первой ракеткой Украины стал Илья Марченко

Украинский теннисист Илья Марченко поднялся в рейтинге АТР сразу на 36 позиций и обогнал соотечественника Сергея Стаховского.

22 февраля Ассоциация теннисистов-профессионалов (АТР) опубликовала обновленный рейтинг спортсменов в одиночном разряде.

Первой ракеткой мира остался серб Новак Джокович, выигравший накануне турнир в Мельбурне Australian Open.

Лучшим среди украинцев стал 33-летний Илья Марченко. Поднявшись сразу на 36 позиций, он занял 176-е место и обогнал теперь уже бывшую первую ракетку страны Сергея Стаховского.

35-летний Стаховский улучшил позицию на восемь мест и занял в рейтинге АТР 192-ю строчку.

В топ-500 рейтинга присутствуют также украинцы Владислав Орлов (356), Виталий Сачко (404) и Даниил Калениченко (487).