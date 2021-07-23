Полтавская "Ворскла" сыграла вничью в своем первом матче в Лиге конференций УЕФА

Украинская команда пропустила первой, уже на шестой минуте отличился Аниекпено Удо. До перерыва усилиями Ибрахима Кане (29 минута) "Ворскла" сравняла счет.

На 55-й минуте игрок полтавского клуба Оливье Тилль реализовал пенальти и вывел свою команду вперед. Однако удержать победный счет он и его партнеры не сумели – на шестой компенсированной минуте игры защитник хозяев поля Диого Томас забил мяч и установил окончательный результат – 2:2.

Ответный поединок состоится в Полтаве 29 июля.

Матч в Куопио стал первым для украинских клубов в рамках нового турнира.

В случае выхода в следующий круг Лиги конференций "Ворскла" сыграет с победителем противостояния "Астана" (Казахстан) – "Арис" (Греция). Первый матч завершился победой "Астаны" – 2:0.