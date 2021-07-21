Экс-президент "Олимпика": Или чиновники из Дома футбола сами уйдут, или их вынесут болельщики в урнах для люстрации

Интервью с Гельзиным записал бывший украинский арбитр Сергей Шебек, который в июле 2018 года вышел из состава делегатов Федерации футбола Украины (теперь – Ассоциации футбола Украины), обвинив руководство ФФУ в коррупции.

– Контрольно-дисциплинарный комитет дал вам пятигодичную дисквалификацию. Вы уже подали апелляцию в Апелляционный комитет?

– Пока нет, так как не получил полного текста решения КДК. Как только все получим, изучим и подадим апелляцию.

– Получается, КДК нарушает все нормы закона. Они должны предоставить решение в течение 10 дней, а прошло уже больше месяца.

– Да, так и есть. Обещали прислать до конца июня, а сегодня уже 20 июля (разговор состоялся вчера. – "ГОРДОН"). Видимо, закон им не писан.

– Вы говорили, если вас дисквалифицируют, то организуете пресс-конференцию, где люди расскажут о беспределе в украинском судействе и о всем, что творится в нашем футболе.

– Еще есть время. Давайте пройдем все этапы, подадим апелляцию, и все услышите. Если сказать заранее, то сделаю себе хуже. Потому что мы имеем такую федерацию, которая не терпит критики, и она впаяет мне по полному беспределу, и тогда никакой апелляции в мою пользу не будет. Я сегодня заложник ситуации. Буду говорить, а пока окончательного решения никто не видел, ибо в КДК все ручные.

– Вы абсолютно правильно подняли тему судейского произвола. Но беда, что многие клубы не выступают единым фронтом, думая, что это их не коснется. И все это покрывает итальянский "специалист".

– Многие, кто страдает, "спокойно спят", поэтому такое происходит. Каждый из руководителей готов рассказать, но не готов сделать это публично, потому что наступит себе на одно место. У них есть мой пример, что будет с каждым, если сделают попытку [исправить ситуацию] к лучшему. Но ничего страшного. Раз кому-то хочется быть в такой ситуации, это его личное дело. Я не осуждаю никого из президентов, руководителей. Лично я свободный человек и не буду действовать по чьей-то указке. Это выбор каждого.

– К вашим словам. Некоторые президенты "громогласно" жалуются, как вы говорите, на диктатуру в арбитраже, но дальше слов дело не идет. Хороший пример. После матча "Олимпик" – "Заря" президент Евгений Геллер был очень зол по поводу действий арбитра и звонил президенту УАФ Павелко. И вот что он сказал: "Андрюша, нужно что-то делать, мы же играем в футбол не только ради себя, мы же демонстрируем футбол, который хотим показать в Европе. Когда футболисты выходят и боятся судью, они потом в Европе не показывают никаких результатов". На вопрос, как отреагировал Павелко на звонок, Геллер ответил: "Сказал, что будет разбираться. Но, исходя из итогов, не разобрался". А кто будет разбираться, если весь этот беспредел "крышует" и Павелко, и Лучано. И еще! Странно видеть, когда итальянский "специалист" оскорбляет президентов, футболистов, тренеров, посылает им fuck и нет никакой жесткой реакции, а в знак благодарности все соглашаются оставить этого проходимца еще на год.

– У каждого свое восприятие. Кому-то это неприятно слышать, кто-то проглатывает оскорбления. Я не могу этого видеть и слышать, поэтому и выступаю. Не позволю, когда меня оскорбляют. Что касается других, то это их выбор, и если их устраивает, что такая грязь выливается на их головы, то пусть молчат дальше!

– Вы создали и прошли историю с "Олимпиком". Хотел уточнить. Вы будете каким-то образом причастны к новому клубу?

– Нет. Этот "Олимпик" будет без меня и тех людей, которые спонсировали клуб в последнее время. Будет новый президент, новые акционеры, а в скором времени и другое название клуба. Что касается меня, то я не поставил окончательную точку в футболе. Не раз говорил: люблю футбол не из-за политики и не из-за выгоды, а просто как футбол. Я в него много вложил свою душу, рад, что в украинском футболе появился хороший клуб, внесший в историю свою частицу. Мне приятно там, где я родился, и смог помочь молодым талантам заиграть на приличном уровне. Многие прошли через Премьер-лигу, некоторые почувствовали вкус еврокубков. Поэтому все было не зря! Я вернусь в то место, где не будет бардака, где нас ждут и будут совпадать наши интересы в развитии футбола с теми, кто этого искренне желает.

– Но трудно будет возвратиться, если этот бардак творится в украинском футболе и останутся те же рулевые. Как хорошо сказал президент "Руха" Григорий Козловский: "Мы поддерживаем все клубы, которые идут против той произвольной системы, которая образовалась сейчас в украинском футболе, и его величества "царя всея футбола". Мы продолжаем нашу борьбу и верим в победу". Значит, вы уже не одни в борьбе за правду.

– Мое мнение, что этот беспредел не будет длиться долго. Все равно пузырь лопнет! И заговорят те люди, которые искренне любят футбол и вкладывают свои деньги. А те, кто сидит в Доме футбола и зарабатывает на нем разными способами, в том числе коррупционными схемами, должны сгинуть. Это скоро закончится. Или они сами уйдут, или их вынесут болельщики в урнах для люстрации.

– Но тот же Павелко не собирается уходить, он присосался к своему креслу. Странно было слышать, когда УПЛ сладострастно объявила, что на общем собрании все клубы единогласно поддержали его кандидатуру на следующих выборах. Кто обманывает? Тот же Козловский сказал, что "Рух" – единственный клуб, кто не поддержал Павелко. Интересно, а "Олимпик" поддержал "царя всея футбола"?

– На то совещание пришли новые люди "Олимпика", и жаль, что это были не мы. На данный момент я вне футбола. На счет других руководителей – я слышал разное. "Рух" не был на том собрании, поэтому, наверное, считается, что не поддержали. Придет время выборов, может, увидим другую картину. Время покажет. В чем проблема нынешней федерации? Она не поддерживает людей, вкладывающих в футбол, а ставит палки в колеса и подножки. Вместо поддержки все до наоборот – создаются проблемы. Вот в чем беда! Чем отличаются президенты клубов и инвесторы от руководителей УАФ? А тем, что мы инвестируем из своего кармана, вкладываем душу и сердце, а там люди похабно зарабатывают, они просто потребители, обогащаются за счет людей, которые любят футбол.

– Но вас хоть в одном вопросе услышали, когда вы для честного судейства предлагали арбитрам увеличить гонорар.

– Значит, не зря вел этот диалог и поднимал судейскую проблему. Необходимо не только повышать выплату, но должен быть баланс в поощрении и наказании. Отсудил хорошо – получай дополнительные бонусы, а если один и тот же арбитр постоянно работает с ошибками, то должно следовать наказание. А главное, не хватает публичности работы комитета арбитров, все закрыто на замок. Люди закрываются там, где есть коррупция.