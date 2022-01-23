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После "принципиального" отказа надеть маску шахматисту из РФ присудили поражение на турнире в Нидерландах

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Дубов выигрывал чемпионат мира по рапиду
Дубов выигрывал чемпионат мира по рапиду
Скриншот: Sports Интервью / YouTube

На шахматном турнире Tata Steel Chess в нидерландском городе Вейк-ан-Зее гроссмейстера из России Даниила Дубова не допустили к играм из-за нежелания надевать маску. Об этом 22 января проинформировал сайт турнира.

"Дубов сегодня не будет играть в седьмом туре Tata Steel Chess Tournament. Из-за заражения COVID-19 в его ближайшем окружении организаторы турнира (после консультации с главным арбитром) попросили Дубова играть в маске, чтобы защитить своего соперника [из Нидерландов] Аниша Гири. Дубов не явился на свой матч, а значит, проиграл", – говорится в сообщении.

Организаторы Tata Steel Chess подчеркнули, что россиянин "принципиально отказывается играть в маске".

"Сам Дубов дал отрицательный результат при быстром сканировании. Он также прошел ПЦР-тест, результат которого, скорее всего, придет сегодня вечером", – отметили они.

По состоянию на 23 января Дубов занимает в турнирной таблице соревнований 12-е место из 14 участников. Россиянин не выиграл ни одной партии.

25-летний Дубов является чемпионом мира по быстрым шахматам (рапид) 2018 года.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила распространение коронавируса пандемией.

По состоянию на 21 января 2022 года, по данным ВОЗ, в мире подтвердили 340,5 млн случаев коронавирусной инфекции, скончалось 5,57 млн пациентов с COVID-19.

В Нидерландах эти показатели составляют, соответственно, 3,7 млн и 21 тыс., в России (на 23 января) – 11,1 млн и 326 тыс.

Теги: Россия, Нидерланды, шахматы, соревнования, инфекция, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус, турнир
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