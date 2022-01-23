После "принципиального" отказа надеть маску шахматисту из РФ присудили поражение на турнире в Нидерландах

"Дубов сегодня не будет играть в седьмом туре Tata Steel Chess Tournament. Из-за заражения COVID-19 в его ближайшем окружении организаторы турнира (после консультации с главным арбитром) попросили Дубова играть в маске, чтобы защитить своего соперника [из Нидерландов] Аниша Гири. Дубов не явился на свой матч, а значит, проиграл", – говорится в сообщении.

Организаторы Tata Steel Chess подчеркнули, что россиянин "принципиально отказывается играть в маске".

"Сам Дубов дал отрицательный результат при быстром сканировании. Он также прошел ПЦР-тест, результат которого, скорее всего, придет сегодня вечером", – отметили они.

По состоянию на 23 января Дубов занимает в турнирной таблице соревнований 12-е место из 14 участников. Россиянин не выиграл ни одной партии.

25-летний Дубов является чемпионом мира по быстрым шахматам (рапид) 2018 года.