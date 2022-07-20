Президент Федерации водного поло Украины Свищев: Это невероятная победа! Украинские ватерполисты – в финале Европейских университетских игр

Президент Федерации водного поло Украины Александр Свищев заявил, что это невероятная победа, давшаяся ценой чрезвычайных усилий.

"По ходу поединка наши спортсмены долгое время проигрывали два мяча, и только благодаря настойчивости и упрямству, благодаря спортивной фортуне, которая приходит к сильным духом и настоящим спортсменам, нашим ребятам удалось вырваться вперед. К сожалению, не обошлось без травм, очень надеюсь, нетяжелых и некритических. Очень благодарен и тренерскому штабу, который в нынешних непростых условиях в Украине добился столь высоких результатов, одержали такую важную победу, которую мы все посвящаем нашему независимому государству!" – отметил Свищев.

Подробности встречи федерация опубликовала на своем официальном сайте.

Финал состоится вечером в четверг, 21 июля.