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Президент ПСЖ заплатил ФИФА около €1 млн за закрытие его дела о взяточничестве – СМИ

Президент футбольного клуба ПСЖ и генеральный директор компании beIN Media Group Нассер Аль-Хелаифи из Катара заключил с ФИФА "мировое соглашение", из-за чего организация забрала из Генеральной прокуратуры Швейцарии жалобу о взяточничестве катарца, пишет The Times.

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Аль-Хелаифи стал президентом ПСЖ в 2011 году
Аль-Хелаифи стал президентом ПСЖ в 2011 году
Фото: EPA

Президент французского футбольного клуба ПСЖ и генеральный директор компании beIN Media Group Нассер Аль-Хелаифи из Катара заключил с ФИФА "мировое соглашение", пишет британское издание The Times.

По информации источника, Аль-Хелаифи заплатил ФИФА около €1 млн евро в рамках этого соглашения.

В декабре 2016 года ФИФА подала жалобу в Генеральную прокуратуру Швейцарии (OAG) на Аль-Хелаифи, бывшего генерального секретаря ФИФА француза Жерома Вальке и на третье лицо, имя которого не разглашается.

В ходе расследования OAG определила, что Аль-Хелаифи и третье лицо давали взятки Вальке, а тот повлиял на распределение телевизионных прав на большие турниры в Греции и Италии.

20 февраля OAG на своем официальном сайте сообщила, что вынуждена прекратить следствие против Аль-Хелаифи из-за того, что ФИФА заключила с катарцем "мировое соглашение" и отозвала жалобу.

Аль-Хелаифи является президентом французского клуба ПСЖ с лета 2011 года.

Теги: футбол, ФИФА, взятка, Нассер Аль-Хелаифи
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