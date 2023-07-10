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Пятов завершил карьеру, установив абсолютный рекорд "Шахтера" всех времен

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Пятов после окончания вратарской карьеры будет работать в тренерском штабе "Шахтера"
Пятов после окончания вратарской карьеры будет работать в тренерском штабе "Шахтера"
Фото: Павел Дацковский / Gordonua.com

Бывший вратарь сборной Украины, обладатель Кубка УЕФА Андрей Пятов завершил карьеру игрока. Об этом сообщает 10 июля в Telegram пресс-служба футбольного клуба "Шахтер" (Донецк), за который выступал голкипер.

"Капитан "Шахтера" Андрей Пятов завершил карьеру футболиста и вошел в тренерский штаб "горняков", – сказано в сообщении.

В клубе сообщили, что 6 августа в Лондоне голкипер в составе донецкого клуба сыграет с английским "Тоттенхэмом" свой прощальный матч.

"16 лет Андрей Пятов писал историю "Шахтера", а вместе с этим – всего украинского футбола. За это время он стал лучшим вратарем страны, капитаном и легендой "горняков". Андрей, благодарим тебя за эти невероятные 16 лет: за десятки трофеев и сотни побед, за тысячи незабываемых моментов на футбольном поле, за безграничное количество ярких эмоций, за настоящую любовь и уважение к "Шахтеру"! Это была красивая история, капитан!" – говорится в заявлении клуба.

Пятов за 16 сезонов провел в составе "Шахтера" 482 матча – это третий показатель в истории клуба и самое большое количество игр среди вратарей, добавили в пресс-службе донецкого клуба. Вместе с "горняками" он завоевал 28 трофеев – это, как подчеркнули в "Шахтере", абсолютный рекорд клуба всех времен.

В интервью клубной пресс-службе Пятов признался, что последние два года почти не играл и понимал, что вскоре начнет тренерскую карьеру, поэтому психологически был готов к переменам. Экс-голкипер уже получил тренерскую лицензию категории В, планирует продолжать обучение.

"У меня амбициозные цели – хочу расти вместе с командой, воспитать много отличных вратарей", – подытожил Пятов.

Спортивный директор "Шахтера" Дарио Срна 10 июля представил Пятова команде как члена тренерского штаба "горняков".

Контекст:

Пятов – уроженец Кропивницкого, воспитанник полтавской "Ворсклы". На взрослом уровне дебютировал во Второй лиге в резервной команде полтавчан в сезоне 2001/2002 годов, в первой команде появился в следующем сезоне. Основным вратарем "Ворсклы" стал в сезоне 2005/2006. Зимой 2007 года за €1 млн перешел в "Шахтер", но еще год провел в Полтаве.

Провел 102 матча за сборную Украины. Являлся основным вратарем команды на Евро 2012 и Евро 2016. Последним матчем в сборной для Пятова стал матч против Армении (3:0) в Лиге наций.

Теги: Андрей Пятов
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