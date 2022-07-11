"Шахтер" официально заявил об уходе Де Дзерби и его штаба

В "Шахтере" попрощались с Де Дзерби, поблагодарив за проделанную работу shakhtar.com

"Вместе с наставником клуб покидает итальянский тренерский штаб: Давиде Поссанцини, Винченцо Тереза, Маркаттильо Маркаттильи, Агостино Тибауди, Микеле Кавалли, Джорджио Бьянки, Паоло Бьянко", – сказано в сообщении.

В клубе с благодарностью отмечают, что после начала войны в Украине Де Дзерби проявил солидарность с клубом и украинским народом, проведя с командой серию благотворительных матчей Shakhtar Global Tour for Peace.

Украинский футбольный журналист Виктор Вацко в эфире канала "Вацко Live" в YouТube 27 июня сообщал, что "Шахтер", скорее всего, возглавит хорватский тренер Игор Йовичевич из "Днепра-1", однако "ни один документ еще не подписан".