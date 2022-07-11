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"Шахтер" официально заявил об уходе Де Дзерби и его штаба

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В "Шахтере" попрощались с Де Дзерби, поблагодарив за проделанную работу
В "Шахтере" попрощались с Де Дзерби, поблагодарив за проделанную работу
shakhtar.com

"Шахтер" и главный тренер команды Роберто Де Дзерби приняли обоюдное решение о завершении сотрудничества, сообщается 11 июля на официальном сайте донецкого клуба.

"Вместе с наставником клуб покидает итальянский тренерский штаб: Давиде Поссанцини, Винченцо Тереза, Маркаттильо Маркаттильи, Агостино Тибауди, Микеле Кавалли, Джорджио Бьянки, Паоло Бьянко", – сказано в сообщении.

В клубе с благодарностью отмечают, что после начала войны в Украине Де Дзерби проявил солидарность с клубом и украинским народом, проведя с командой серию благотворительных матчей Shakhtar Global Tour for Peace.

Украинский футбольный журналист Виктор Вацко в эфире канала "Вацко Live" в YouТube 27 июня сообщал, что "Шахтер", скорее всего, возглавит хорватский тренер Игор Йовичевич из "Днепра-1", однако "ни один документ еще не подписан".

Контекст:

Двухлетний контракт с Де Дзерби "Шахтер" заключил 21 мая 2021 года.

Итальянский наставник был 34-м главным тренером в истории донецкой команды. Де Дзерби сменил португальского специалиста Луиша Каштру.

До "Шахтера" последним местом работы Де Дзерби был клуб итальянского чемпионата Серии А "Сассуоло". По итогам сезона 2020/2021 команда финишировала на восьмом месте. Команда вместе с итальянским специалистом успела провести 30 официальных матчей, в которых одержала 20 побед при 5 ничьих и 5 поражениях (общая разница мячей: 64 – 26).

Под руководством итальянского тренера "Шахтер" выиграл Суперкубок Украины и дважды квалифицировался в групповой этап Лиги чемпионов. В досрочно завершенном из-за войны чемпионате УПЛ сезона 2021/2022 донецкий клуб финишировал на первом месте.

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