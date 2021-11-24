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"Шахтер" проиграл "Интеру" в Лиге чемпионов и потерял шансы на еврокубковую весну

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Джеко (слева) забил два мяча в ворота "Шахтера"
Джеко (слева) забил два мяча в ворота "Шахтера"
Фото: EPA

Донецкий "Шахтер" проиграл итальянскому "Интеру" в матче группового этапа Лиги чемпионов, в Милане вице-чемпион Украины уступил со счетом 0:2. Об этом 24 ноября сообщается на сайте Союза европейских футбольных ассоциаций.

В составе "Интера" дублем отличился форвард сборной Боснии и Герцеговины Эдин Джеко. Оба мяча нападающий забил во втором тайме – на 61-й и 67-й минутах поединка.

В другом матче группы D после поединка в Милане сыграют клуб украинского тренера Юрия Вернидуба "Шериф" (Тирасполь) и мадридский "Реал", отмечается на сайте УЕФА.

Независимо от результата этого матча, а также итога поединка шестого тура против "Шерифа", "Шахтер" завершит групповой этап Лиги чемпионов на последнем, четвертом, месте.

После пяти матчей в активе "горняков" одно набранное очко.

Контекст:

В первом туре Лиги чемпионов "Шахтер" со счетом 0:2 уступил в Тирасполе "Шерифу". Во втором матче "горняки" сыграли вничью 0:0 в Киеве против "Интера", в третьем – с разгромным счетом 0:5 уступили "Реалу" на НСК "Олимпийский", в четвертом – снова проиграли "Реалу" (2:1).

Поединок "Шахтер" – "Шериф" состоится 7 декабря в Киеве на НСК "Олимпийский".

Теги: футбол, Украина, Лига чемпионов, Реал (Мадрид), Шахтер Донецк, Милан, Интер, турнир, Шериф Тирасполь
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