"Шахтер" стартовал в плей-офф Лиги Европы с выездной победы

Донецкий "Шахтер" в первом матче 1/16 финала Лиги Европы встретился с "Маккаби" (Тель-Авив).

Донецкий "Шахтер" 18 февраля одержал победу со счетом 0:2 в выездном матче против клуба "Маккаби" из Тель-Авива. Об этом сообщила пресс-служба ФК "Шахтер".

Украинский клуб проводил второй официальный поединок с начала года, тогда как израильтяне зимой играли в своем чемпионате без пауз.

"Шахтер" подолгу владел мячом, пытаясь вскрыть оборону хозяев многоходовыми комбинациями, и это удалось на 31-й минуте: Марлос забросил мяч в штрафную на Николая Матвиенко, тот в касание отдал Алану Патрику, который забил гол в первом матче 1/16 финала Лиги Европы, отметили в пресс-службе.

Второй раз мяч в ворота израильтян залетел в дополнительное время матча.

"Вышедший на замену Фернандо перехватил мяч в центре, организовал быстрый контрвыпад и отдал на Тете, который спокойно переиграл кипера", – отметили в ФК.