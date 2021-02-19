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"Шахтер" стартовал в плей-офф Лиги Европы с выездной победы

Донецкий "Шахтер" в первом матче 1/16 финала Лиги Европы встретился с "Маккаби" (Тель-Авив).

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Мяч дважды побывал в воротах "Маккаби"
Мяч дважды побывал в воротах "Маккаби"
Фото: shakhtar.com

Донецкий "Шахтер" 18 февраля одержал победу со счетом 0:2 в выездном матче против клуба "Маккаби" из Тель-Авива. Об этом сообщила пресс-служба ФК "Шахтер".

Украинский клуб проводил второй официальный поединок с начала года, тогда как израильтяне зимой играли в своем чемпионате без пауз.

"Шахтер" подолгу владел мячом, пытаясь вскрыть оборону хозяев многоходовыми комбинациями, и это удалось на 31-й минуте: Марлос забросил мяч в штрафную на Николая Матвиенко, тот в касание отдал Алану Патрику, который забил гол в первом матче 1/16 финала Лиги Европы, отметили в пресс-службе.

Второй раз мяч в ворота израильтян залетел в дополнительное время матча.

"Вышедший на замену Фернандо перехватил мяч в центре, организовал быстрый контрвыпад и отдал на Тете, который спокойно переиграл кипера", – отметили в ФК.

Теги: футбол, Израиль, Лига Европы, Шахтер Донецк, Тель-Авив, плей-офф
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