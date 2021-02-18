Киевское "Динамо" сыграло вничью с бельгийским "Брюгге"

Киевское "Динамо" и бельгийский "Брюгге" обменялись голами в первом матче 1/16 финала Лиги Европы.

Киевское "Динамо" в матче 1/16 финала Лиги Европы сыграло вничью с бельгийским "Брюгге", передает корреспондент издания "ГОРДОН".

Начало поединка из-за сложных погодных условий в столице Украины перенесли на три часа раньше – на 17.00.

В первом тайме соперники создали минимальное количество опасных моментов у ворот друг друга. Основные события матча развернулись во второй половине игры.

На 62-й минуте Виталий Буяльский, оставшись без опеки со стороны бельгийцев, с линии штрафной поразил дальний верхний угол ворот соперника.

Однако уже на 68-й минуте гостям удалось восстановить равновесие. После подачи с углового результативным ударом головой отметился Брэндон Мехеле.

До финального свистка счет не изменился – 1:1.

Ответный поединок состоится в Бельгии через неделю, 25 февраля.