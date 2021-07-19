"Шахтер" узнал первого соперника в квалификации Лиги чемпионов

"Горняки" как вице-чемпионы Украины попали в Путь представителей лиг. Донецкая команда оказалась среди "сеянных" вместе с португальской "Бенфикой", французским "Монако" и победителем пары "Селтик" – "Мидтьюлланд".

Согласно результатам жеребьевки, в третьем отборочном раунде Лиги чемпионов украинский клуб сыграет с бельгийским "Генком".

Первую игру "Шахтер" проведет на выезде 3-го или 4 августа. Ответная встреча в Украине пройдет 10-го или 11 августа.

В случае победы украинцы выйдут в раунд плей-офф, жеребьевка которого запланирована на 2 августа. Если же "Шахтер" не сможет пройти "Генк", то попадет в групповой этап Лиги Европы.