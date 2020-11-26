ГОРДОН
 
 
СПОРТ

СМИ назвали причину смерти Марадоны

Издание Infobae со ссылкой на данные проведенной судебно-медицинской экспертизы сообщило, что аргентинский футболист Диего Марадона умер от сердечной недостаточности.

Марадоне недавно исполнилось 60
Марадоне недавно исполнилось 60
Фото: ЕРА

Легенда мирового футбола Диего Армандо Марадона умер от сердечной недостаточности, вызвавшей острый отек легких и внезапную смерть. Об этом сообщает издание Infobae со ссылкой на данные проведенной экспертизы.

"Острая сердечная недостаточность у пациента с дилатационной кардиомиопатией, хроническая застойная сердечная недостаточность, которая вызвала острый отек легких", – цитирует издание заключение судмедэкспертизы.

Сообщается, что на момент смерти Марадоны в его доме находились его племянник, помощник, охранник, медсестра и повар. Они думали, что футболист спит, а когда попытались разбудить его, Марадона уже был мертв. Реанимационные действия оказались безуспешны.

Футболист умер утром 25 ноября.

Марадоне 30 октября исполнилось 60 лет. За свою карьеру он выступал в клубах из Аргентины, Испании, Италии. За сборную Аргентины сыграл 91 матч, забив 34 гола. В 1986 году вместе с национальной командой завоевал золото чемпионата мира. 

Марадона – автор одного из самых знаменитых голов в истории, который называют "Рука Бога": он забил мяч в ворота сборной Англии в четвертьфинале чемпионата мира по футболу в 1986 году рукой. Гол был засчитан, сборная Аргентины выиграла со счетом 2:1. 

Теги: смерть, Аргентина, Диего Марадона, экспертиза, футболист
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Решетник назвал Тину Кароль новой "холостячкой"
Решетник назвал Тину Кароль новой "холостячкой"
Переболевшая COVID-19 Grosu: Самое коварное в коронавирусе – не долечиться. Снова лежу, страшно
Переболевшая COVID-19 Grosu: Самое коварное в коронавирусе – не долечиться. Снова лежу, страшно
  Семенович: Я беру паузу, чтобы посмотреть, от кого хочу произвести потомство – выбрать самца
  Семенович: Я беру паузу, чтобы посмотреть, от кого хочу произвести потомство – выбрать самца
"10 лет прожиты зря". Онопка развелась с мужем, который ее насиловал и бил
"10 лет прожиты зря". Онопка развелась с мужем, который ее насиловал и бил
Деньги в обмен за молчание. Полиция задержала женщин, которые вымогали у Тарзана 2 млн рублей – СМИ
Деньги в обмен за молчание. Полиция задержала женщин, которые вымогали у Тарзана 2 млн рублей – СМИ
Зеленская в пальто цвета морской волны открыла выставку о насилии над женщинами
Зеленская в пальто цвета морской волны открыла выставку о насилии над женщинами
Участница "Танцев со звездами" Санина прокомментировала выход в финал
Участница "Танцев со звездами" Санина прокомментировала выход в финал
Дан Балан выступит в суперфинале "Танцев со звездами"
Дан Балан выступит в суперфинале "Танцев со звездами"
Украинские звезды записали клип, в котором призвали поклонников разорвать круг насилия
Украинские звезды записали клип, в котором призвали поклонников разорвать круг насилия
Ефросинина: Узнав, что ведущей буду я, невеста могла отказаться от моего конферанса
Ефросинина: Узнав, что ведущей буду я, невеста могла отказаться от моего конферанса
Звезда сериала "Ход королевы" Тейлор-Джой призналась, что до съемок не умела играть в шахматы
Звезда сериала "Ход королевы" Тейлор-Джой призналась, что до съемок не умела играть в шахматы
51-летняя Лопес полностью обнажилась для видео
51-летняя Лопес полностью обнажилась для видео
  "Бог проклятых". Вышел готический клип "Би-2". Видео
  "Бог проклятых". Вышел готический клип "Би-2". Видео
"А зачем тебе работа?" Хореограф Кот рассказал о предложении продюсера стать содержанцем
"А зачем тебе работа?" Хореограф Кот рассказал о предложении продюсера стать содержанцем
"Что-то пошло не так". Пассия Каминского объявила о расставании с ним
"Что-то пошло не так". Пассия Каминского объявила о расставании с ним
"На это смотреть больно", "Триллер". Полякова показала, как ей снимали цветные линзы
"На это смотреть больно", "Триллер". Полякова показала, как ей снимали цветные линзы
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
  Лолита: У меня сейчас охерительный период я могу заниматься сексом и не залетать
Лолита: У меня сейчас охерительный период – я могу заниматься сексом и не залетать
"Не пытайтесь повторить мой опыт". Волочкова в микрострингах показала коронный трюк
"Не пытайтесь повторить мой опыт". Волочкова в микрострингах показала коронный трюк
"Глаза заворачиваются от удовольствия!". В чем секрет вкусного куриного паштета по рецепту Мозговой
"Глаза заворачиваются от удовольствия!". В чем секрет вкусного куриного паштета по рецепту Мозговой
Андре Тан: Я пригласил известную певицу на открытие магазина. Каково было мое удивление, когда я нашел ее пьяной
Андре Тан: Я пригласил известную певицу на открытие магазина. Каково было мое удивление, когда я нашел ее пьяной
"Поверьте, у меня все отросло длинным сразу". Галкин показал себя "во всей красе"
"Поверьте, у меня все отросло длинным сразу". Галкин показал себя "во всей красе"
  "Стоит извиниться. Это было бы лучшим решением". Dorofeeva оказалась в эпицентре скандала после премьеры сольного клипа
"Стоит извиниться. Это было бы лучшим решением". Dorofeeva оказалась в эпицентре скандала после премьеры сольного клипа
"Трогательная фотография". Подольская показала подросшего младшего сына
"Трогательная фотография". Подольская показала подросшего младшего сына
"Травит меня". Федосеева-Шукшина отреагировала на измену Алибасова с массажисткой
"Травит меня". Федосеева-Шукшина отреагировала на измену Алибасова с массажисткой
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS