СМИ назвали причину смерти Марадоны

Издание Infobae со ссылкой на данные проведенной судебно-медицинской экспертизы сообщило, что аргентинский футболист Диего Марадона умер от сердечной недостаточности.

Легенда мирового футбола Диего Армандо Марадона умер от сердечной недостаточности, вызвавшей острый отек легких и внезапную смерть. Об этом сообщает издание Infobae со ссылкой на данные проведенной экспертизы.

"Острая сердечная недостаточность у пациента с дилатационной кардиомиопатией, хроническая застойная сердечная недостаточность, которая вызвала острый отек легких", – цитирует издание заключение судмедэкспертизы.

Сообщается, что на момент смерти Марадоны в его доме находились его племянник, помощник, охранник, медсестра и повар. Они думали, что футболист спит, а когда попытались разбудить его, Марадона уже был мертв. Реанимационные действия оказались безуспешны.

Футболист умер утром 25 ноября.

Марадоне 30 октября исполнилось 60 лет. За свою карьеру он выступал в клубах из Аргентины, Испании, Италии. За сборную Аргентины сыграл 91 матч, забив 34 гола. В 1986 году вместе с национальной командой завоевал золото чемпионата мира.

Марадона – автор одного из самых знаменитых голов в истории, который называют "Рука Бога": он забил мяч в ворота сборной Англии в четвертьфинале чемпионата мира по футболу в 1986 году рукой. Гол был засчитан, сборная Аргентины выиграла со счетом 2:1.