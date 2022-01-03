Соперник украинского боксера Выхриста ударил судью после проигранного боя. Видео

В первом раунде Выхрист отправил Киладзе в нокдаун левый хуком, однако в скором времени сам оказался на канвасе. После этого украинцу удалось еще раз отправить в нокдаун своего соперника.

Во втором раунде Выхрист побывал во втором нокдауне и отправил Киладзе на настил ринга в третий раз. Грузинскому боксеру удалось подняться на ноги, однако судья остановил бой. Проигравший выразил несогласие с этим решением и толкнул рефери в грудь.