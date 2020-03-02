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Суперкубок УЕФА в 2023 году пройдет в России

Суперкубок УЕФА – матч между победителями Лиги чемпионов и Лиги Европы – в 2023 году пройдет в российской Казани.

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УЕФА решил провести матч между победителями Лиги чемпионов и Лиги Европы в 2023 году в российской Казани
УЕФА решил провести матч между победителями Лиги чемпионов и Лиги Европы в 2023 году в российской Казани
Фото: EPA

Европейский футбольный союз (УЕФА) выбрал Россию местом проведения матча за Суперкубок УЕФА в 2023 году. Как сообщается на сайте союза, решение было принято 2 марта на заседании исполкома УЕФА в Амстердаме.

Поединок между победителями Лиги чемпионов и Лиги Европы пройдет в Казани.

В сообщении УЕФА сказано, что накануне голосования Албания сняла свою заявку на проведение матча за Суперкубок в 2023 году.

Россия получила право проведения Суперкубка УЕФА через три месяца после того, как исполком Всемирного антидопингового агентства ввел одни из самых жестких санкций в истории спорта против РФ: из-за нарушений антидопинговых правил российские атлеты отстранены на четыре года от международных соревнований, в том числе от Олимпиады 2020 года в Токио.

Санкции пока не вступили в силу, так как российские спортивные чиновники оспорили решение ВАДА в Спортивном арбитражном суде Лозанны.

Подробнее о причинах и последствиях введения этих санкций можно прочесть в материале издания "ГОРДОН".

На турниры УЕФА решение андидопингового агентства не распространяется, так как футбольный союз не подписывал кодекс ВАДА.

Теги: Россия, УЕФА, Казань, Суперкубок УЕФА
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