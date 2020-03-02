Суперкубок УЕФА в 2023 году пройдет в России

Европейский футбольный союз (УЕФА) выбрал Россию местом проведения матча за Суперкубок УЕФА в 2023 году. Как сообщается на сайте союза, решение было принято 2 марта на заседании исполкома УЕФА в Амстердаме.
Поединок между победителями Лиги чемпионов и Лиги Европы пройдет в Казани.
В сообщении УЕФА сказано, что накануне голосования Албания сняла свою заявку на проведение матча за Суперкубок в 2023 году.
Россия получила право проведения Суперкубка УЕФА через три месяца после того, как исполком Всемирного антидопингового агентства ввел одни из самых жестких санкций в истории спорта против РФ: из-за нарушений антидопинговых правил российские атлеты отстранены на четыре года от международных соревнований, в том числе от Олимпиады 2020 года в Токио.
Санкции пока не вступили в силу, так как российские спортивные чиновники оспорили решение ВАДА в Спортивном арбитражном суде Лозанны.
Подробнее о причинах и последствиях введения этих санкций можно прочесть в материале издания "ГОРДОН".
На турниры УЕФА решение андидопингового агентства не распространяется, так как футбольный союз не подписывал кодекс ВАДА.