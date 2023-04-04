Свитолина проиграла свой первый официальный поединок после выхода из декретного отпуска

Вернулась на корт Свитолина на турнире в США Фото: ЕРА (архив)

Для Свитолиной это был первый официальный поединок после ухода в декретный отпуск осенью 2022 года.

Украинка, которая уже отсутствует в мировом рейтинге, выиграла на тай-брейке первый сет у 47-й ракетки мира из Казахстана, однако развить успех не сумела.

Итоговый результат – 6:7, 6:2, 6:4 в пользу Путинцевой.

В первом круге турнира в Чарльстоне играли еще две украинки. 77-я в мире Леся Цуренко победила 183-ю ракетку мира Паулу Ормаэчеа из Аргентины (6:1, 6:1), а действующая первая ракетка Украины (30-я в рейтинге WTA) Ангелина Калинина уступила Анне Калинской (70-я в мире) из РФ (6:7, 4:6).