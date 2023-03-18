Свитолина выходит из декретного отпуска. Она заявилась на турнир WTA в США

Свитолина находится на 875-м месте в рейтинге WTA Фото: ЕРА (архив)

"Бывшая третья ракетка мира Элина Свитолина вернется из декретного отпуска в следующем месяце в Чарльстоне на Credit One Charleston Open", – говорится в сообщении.

Сейчас Свитолина находится на 875-м месте в рейтинге WTA.

Турнир Credit One Charleston Open начнется в американском городе Чарльстоне 1 апреля.