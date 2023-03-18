ГОРДОН
 
 
СПОРТ

Свитолина выходит из декретного отпуска. Она заявилась на турнир WTA в США

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Свитолина находится на 875-м месте в рейтинге WTA
Свитолина находится на 875-м месте в рейтинге WTA
Фото: ЕРА (архив)

Бывшая первая ракетка Украины Элина Свитолина заявилась на первый после ухода в декретный отпуск теннисный турнир под эгидой Женской теннисной ассоциации, проинформировала WTA 17 марта в Facebook.

"Бывшая третья ракетка мира Элина Свитолина вернется из декретного отпуска в следующем месяце в Чарльстоне на Credit One Charleston Open", – говорится в сообщении.

https://www.facebook.com/WTA/posts/pfbid026zWrK7yKUrxdo3LCCFr5VB8jAws2jc48GwfnFfmueP96UiQRVjvMuSx2vdTQEWnal

Сейчас Свитолина находится на 875-м месте в рейтинге WTA.

Турнир Credit One Charleston Open начнется в американском городе Чарльстоне 1 апреля.

Контекст:

Свитолина летом 2021 года вышла замуж за французского теннисиста Гаэля Монфиса. 15 октября 2022-го спортсменка рассказала, что у них родилась дочь. Семья проживает в Монако.

В конце декабря 2022 года Свитолина призналась, что возобновила тренировки

В первый день войны спортсменка поддержала Украину, призвав украинцев объединиться в борьбе против российских оккупантов.

Свитолина является послом инициативы United24 в поддержку Украины.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: США, спорт, теннис, Элина Свитолина, WTA, украинки, турнир
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
36-летний Ступка спустя год после расставания официально развелся с женой
36-летний Ступка спустя год после расставания официально развелся с женой
Галина ГРИШИНА
Дорофеева в трикотажной майке и стразами на носу станцевала перед камерой. Видео
Дорофеева в трикотажной майке и стразами на носу станцевала перед камерой. Видео
"Это можно выдержать?" Стилист Мишиной показал, как готовил постройневшую артистку к съемке в белье
"Это можно выдержать?" Стилист Мишиной показал, как готовил постройневшую артистку к съемке в белье
Галина ГРИШИНА
Сын Ротару сообщил о смерти тещи
Сын Ротару сообщил о смерти тещи
Галина ГРИШИНА
Звезда "Один дома" Калкин во второй раз стал отцом – СМИ
Звезда "Один дома" Калкин во второй раз стал отцом – СМИ
Галина ГРИШИНА
28-летняя Репяхова рассказала о новой работе 57-летнего Павлика: Будет завкафедрой, где много молодых девушек
28-летняя Репяхова рассказала о новой работе 57-летнего Павлика: Будет завкафедрой, где много молодых девушек
Галина ГРИШИНА
Как быстро отрастить красивые и пышные волосы. Семь добавок, которые улучшат состояние волос
Как быстро отрастить красивые и пышные волосы. Семь добавок, которые улучшат состояние волос
Галина ГРИШИНА
Как выглядела Тринчер до увеличения груди и какой стала после. Фото. Видео
Как выглядела Тринчер до увеличения груди и какой стала после. Фото. Видео
Экоинспекторы и полиция штрафуют продавцов черемши на суммы до 4 тыс. грн. Клопотенко прокомментировал
Экоинспекторы и полиция штрафуют продавцов черемши на суммы до 4 тыс. грн. Клопотенко прокомментировал
Галина ГРИШИНА
33-летняя Мишина показала, как за четыре месяца похудения изменилась ее фигура. Фото до и после
33-летняя Мишина показала, как за четыре месяца похудения изменилась ее фигура. Фото до и после
Галина ГРИШИНА
Как дома быстро ушить джинсы в талии. Простой лайфхак для тех, кто не умеет шить. Видео
Как дома быстро ушить джинсы в талии. Простой лайфхак для тех, кто не умеет шить. Видео
Галина ГРИШИНА
Кассель, Грин и другие. Состоялась презентация постеров к французской ленте "Три мушкетера: Д’Артаньян"
Кассель, Грин и другие. Состоялась презентация постеров к французской ленте "Три мушкетера: Д’Артаньян"
Галина ГРИШИНА
Солистка Go-A Павленко сменила короткую стрижку на каре. Фото до и после
Солистка Go-A Павленко сменила короткую стрижку на каре. Фото до и после
Галина ГРИШИНА
Новая трактовка вышиванки и акцент на индивидуальности. Андре Тан презентовал весеннюю коллекцию женской одежды. Фото
Новая трактовка вышиванки и акцент на индивидуальности. Андре Тан презентовал весеннюю коллекцию женской одежды. Фото
Галина ГРИШИНА
53-летняя Лопес снялась в боди с узкими трусами
53-летняя Лопес снялась в боди с узкими трусами
Аваков рассказал, как изменился Олег Ляшко после того, как отправился на фронт
Аваков рассказал, как изменился Олег Ляшко после того, как отправился на фронт
Галина ГРИШИНА
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Дорофеева снялась сидя на стуле с разведенными ногами. Фото (48780)
2
Мишина показала вблизи тело в нижнем белье с прорезями на груди и в паху (36236)
3
Как выглядела Тринчер до увеличения груди и какой стала после. Фото. Видео (33526)
4
Без бюстгальтера и с голым пупом. Новая избранница Остапчука показала, в каком виде ходила в университет (24996)
5
"Ох, ну, это же любовь". Мишина показала себя в тренажерном зале среди штанг и мужчин (24559)
6
Мишина показала, как принимает душ (23755)
7
Дорофеева, которая пожаловалась на плохое самочувствие, показала на сцене живот (21365)
8
"Люди исчезают – понимаете?!" Сумская призналась, что ее дочь в РФ поддерживает Украину, но "делает все, чтобы дети были в безопасности" (20137)
 
 
 
 