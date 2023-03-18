Свитолина выходит из декретного отпуска. Она заявилась на турнир WTA в США

"Бывшая третья ракетка мира Элина Свитолина вернется из декретного отпуска в следующем месяце в Чарльстоне на Credit One Charleston Open", – говорится в сообщении.
Сейчас Свитолина находится на 875-м месте в рейтинге WTA.
Турнир Credit One Charleston Open начнется в американском городе Чарльстоне 1 апреля.
Свитолина летом 2021 года вышла замуж за французского теннисиста Гаэля Монфиса. 15 октября 2022-го спортсменка рассказала, что у них родилась дочь. Семья проживает в Монако.
В конце декабря 2022 года Свитолина призналась, что возобновила тренировки.
В первый день войны спортсменка поддержала Украину, призвав украинцев объединиться в борьбе против российских оккупантов.
Свитолина является послом инициативы United24 в поддержку Украины.