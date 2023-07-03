У донецкого "Шахтера" появился новый тренер

"Поздравляю Патрика с возвращением в наш клуб. Он хорошо знает "Шахтер", ведь работал в Донецке около семи лет: некоторые наши футболисты начинали в академии еще тогда, когда ею руководил Патрик. Он прошел долгий путь от детского наставника до главного тренера команды Лиги чемпионов. Считаю, что с ван Леувеном наши молодые игроки и команда в целом будут прогрессировать еще ощутимее, демонстрировать яркий футбол, одерживая победы и трофеи", – написал он.

В пресс-службе "Шахтера" отметили, что контракт с нидерландским тренером подписан до 30 июня 2025 года.

Патрик ван Леувен родился 8 августа 1969 года в Ассене (Нидерланды). Карьеру игрока начинал в "Спарте" (Роттердам), за первую команду которой выступал в 1991–1994 годах. Также играл за "Хелмонд Спорт" (1994–1996).

Карьера менеджера и тренера: координатор Академии "Фейеноорда" (2000–2006), координатор и директор академии "Шахтера" (2006–2013), спортивный директор "Кайрата" (Казахстан; 2013–2015), директор академии "Маккаби" (Тель-Авив, Израиль; 2016–2020), главный тренер "Маккаби" (Тель-Авив, Израиль; 2020–2021), главный тренер "Зари" (Луганск; 2022–2023).