"Шахтер" поделил очки с "Динамо" и увеличил отрыв от "Днепра-1" в УПЛ

Матч, хозяевами которого были динамовцы, состоялся в Киеве на стадионе "Динамо" имени Лобановского.

Счет в поединке открыл капитан "Шахтера" Тарас Степаненко, который отличился на 12-й минуте дальним ударом метров с 30.

Динамовцы ответили на 82-й минуте голом Александра Андриевского со штрафного.

Донецкий клуб упрочил лидерство, набрав 53 очка в 22 матчах. На втором месте расположилась луганская "Заря" с 46 баллами в 22 поединках. "Днепр-1" замыкает тройку лидеров – 45 очков после 20 матчей. "Динамо" идет на четвертом месте (41 очко в 22 играх).

Контекст:

Соревнования украинской Премьер-лиги сезона 2021/2022 в связи с полномасштабным вторжением РФ в Украину завершились досрочно, турнирная таблица лиги сезона 2021/2022 зафиксирована по состоянию на 24 февраля 2022 года. Первое место осталось за "Шахтером", "Динамо" финишировало вторым, на третьем месте – "Днепр-1".

23 августа 2022 года в условиях войны стартовал чемпионат украинской Премьер-лиги сезона 2022/2023. Он проходит на территории Украины. Матчи играются на определенных стадионах при пустых трибунах и с повышенными мерами безопасности. В случае воздушной тревоги поединки прерываются, команды и технический персонал пережидают в укрытиях. УАФ работает над тем, чтобы разрешить болельщикам посещать футбольные матчи в 2023 году, заявил глава организации Андрей Павелко.

После осенней части чемпионата лидирует "Днепр-1", опережая "Шахтер" на два очка. В 17-м туре УПЛ 12 марта "Днепр-1" проиграл "Динамо" и уступил "Шахтеру" первую строчку в турнирной таблице, с тех пор "горняки" лидерство не упускали.