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УАФ хочет вернуть зрителей на футбольные матчи, но с условием

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УАФ сейчас ведет диалог с Минспорта и областными военными администрациями для допуска болельщиков на трибуны
УАФ сейчас ведет диалог с Минспорта и областными военными администрациями для допуска болельщиков на трибуны
Фото: depositphotos.com

Украинская ассоциация футбола (УАФ) работает над тем, чтобы разрешить болельщикам посещать футбольные матчи. Об этом в своем Facebook 27 февраля написал глава УАФ Андрей Павелко.

27 февраля матчем "Александрия" – "Металлист 1925" стартовала вторая часть чемпионата Украины сезона 2022/23. Но на этом матче не было зрителей.

Однако, как говорит Павелко, по инициативе и по просьбе клубов УАФ сейчас ведет диалог с Министерством молодежи и спорта Украины и областными военными администрациями по реализации возможности ограниченного допуска болельщиков на трибуны.

"Прежде всего это могут быть воины, которые получили ранения и нуждаются в социальной реабилитации через футбол любимых команд, но не только они. В условиях полномасштабной войны работают театры, кинотеатры и концертные залы. Так почему ограниченное количество зрителей (с четким соблюдением соответствующего протокола безопасности) не может просматривать футбольный матч?" – говорится в сообщении.

Глава УАФ добавил, что варианты допуска болельщиков на матчи рассматриваются только на тех стадионах, где для этого есть соответствующие условия, в частности достаточное количество мест в укрытиях.

Кроме того, реализация этой идеи возможна исключительно при условии получения клубом – организатором матча разрешения соответствующей областной военной администрации и правоохранителей.

https://www.facebook.com/andriy.pavelko/posts/pfbid03KDg9oJZJCgyhwU8CFP2E8wNUD4brh4qW1h4tF1csnQPZuRmChQCVvSzKSrZcCoPl

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: футбол, Украина, спорт, Facebook, Андрей Павелко
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