УАФ хочет вернуть зрителей на футбольные матчи, но с условием

УАФ сейчас ведет диалог с Минспорта и областными военными администрациями для допуска болельщиков на трибуны Фото: depositphotos.com

27 февраля матчем "Александрия" – "Металлист 1925" стартовала вторая часть чемпионата Украины сезона 2022/23. Но на этом матче не было зрителей.

Однако, как говорит Павелко, по инициативе и по просьбе клубов УАФ сейчас ведет диалог с Министерством молодежи и спорта Украины и областными военными администрациями по реализации возможности ограниченного допуска болельщиков на трибуны.

"Прежде всего это могут быть воины, которые получили ранения и нуждаются в социальной реабилитации через футбол любимых команд, но не только они. В условиях полномасштабной войны работают театры, кинотеатры и концертные залы. Так почему ограниченное количество зрителей (с четким соблюдением соответствующего протокола безопасности) не может просматривать футбольный матч?" – говорится в сообщении.

Глава УАФ добавил, что варианты допуска болельщиков на матчи рассматриваются только на тех стадионах, где для этого есть соответствующие условия, в частности достаточное количество мест в укрытиях.

Кроме того, реализация этой идеи возможна исключительно при условии получения клубом – организатором матча разрешения соответствующей областной военной администрации и правоохранителей.