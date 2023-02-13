"Дизайнер получил выговор". В УАФ объяснили появление календаря с картой Украины без Закарпатья

"Оказывается, весь прошлый год УАФ продавала календарь, причем особый (к 30-летию организации), с изображением карты Украины без Закарпатской области. [...] Карта изображена в конце календаря, на 2023 году", – говорится в сообщении.

Авторы поста отметили, что "хоть Крым и Донбасс не забыли".

Скриншот: KDK / Facebook

Спустя два часа информацию прокомментировала в Facebook сама Украинская ассоциация футбола.

"Была допущена досадная ошибка. [...] Искренне просим прощения у всех патриотов и поклонников футбола из Закарпатья и всей Украины за это исключительно техническое недоразумение", – говорится в сообщении.

В УАФ утверждают, что "дизайнер уже получил выговор, обязательство внепланово перечислить донат на ВСУ и приобрести домой огромную карту Украины, где изображены и Закарпатье, и Крым, и Донецкая, и Луганская области, и все регионы нашей родной Родины, которая героически дает отпор российским оккупантам".