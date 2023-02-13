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"Дизайнер получил выговор". В УАФ объяснили появление календаря с картой Украины без Закарпатья

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На футболках национальной сборной Украины изображена полная карта страны
На футболках национальной сборной Украины изображена полная карта страны
Фото: ЕРА

Украинская ассоциация футбола (УАФ) продавала календарь на 2022 год с изображением карты Украины без Закарпатской области. Фото опубликовано 13 февраля на Facebook-странице пользователя KDK.

"Оказывается, весь прошлый год УАФ продавала календарь, причем особый (к 30-летию организации), с изображением карты Украины без Закарпатской области. [...] Карта изображена в конце календаря, на 2023 году", – говорится в сообщении.

Авторы поста отметили, что "хоть Крым и Донбасс не забыли".

Скриншот: KDK / Facebook
Скриншот: KDK / Facebook

Спустя два часа информацию прокомментировала в Facebook сама Украинская ассоциация футбола.

"Была допущена досадная ошибка. [...] Искренне просим прощения у всех патриотов и поклонников футбола из Закарпатья и всей Украины за это исключительно техническое недоразумение", – говорится в сообщении.

В УАФ утверждают, что "дизайнер уже получил выговор, обязательство внепланово перечислить донат на ВСУ и приобрести домой огромную карту Украины, где изображены и Закарпатье, и Крым, и Донецкая, и Луганская области, и все регионы нашей родной Родины, которая героически дает отпор российским оккупантам".

Скриншот: Українська Асоціація Футболу / Ukrainian Association of Football / Facebook
Скриншот: Українська Асоціація Футболу / Ukrainian Association of Football / Facebook

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Закарпатье, карта, календарь, дизайнер, УАФ
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