Печерский суд решил на месяц отстранить от должности главу УАФ Павелко. В УАФ заявили, что он продолжит руководить организацией

Андриюк опубликовал фотографию решения суда. Издание Tribuna.com отмечает, что журналист также опубликовал видео объявления решения судьей, однако почти сразу удалил его.
Согласно ктексту документа, Павелко отстранили от должности до 17 марта нынешнего года. Также там говорится, что постановление следственного судьи может быть обжаловано в течение пяти дней со дня его провозглашения в суде апелляционной инстанции.
В случае подачи апелляционной жалобы, законное решение, если оно не отменено, вступает в законную силу после принятия решения апелляционной инстанции.
Полный текст постановления будет провозглашен 22 февраля.
В заявлении пресс-службы УАФ, обнародованном позднее в Facebook, решение суда назвали "необоснованным" и "направленным на дискредитацию руководства организации" и заверили, что Павелко продолжает исполнять обязанности президента ассоциации "до вступления соответствующего решения суда в законную силу".
Появившиеся в СМИ сообщения об отстранении Павелко в УАФ назвали не соответствующими действительности.
22 ноября портал FootballHub сообщил, что Павелко и генеральному секретарю УАФ Юрию Записоцкому предъявили подозрение. В тексте документа, который опубликовало СМИ, шла речь о том, что Павелко подозревают в завладении средствами путем злоупотребления служебным положением. Печерский райсуд Киева избрал для Павелко меру пресечения в виде ареста (до 22 января 2023 года) с альтернативой внесения 9 млн 880 тыс. грн залога. Залог за него был внесен.
В чем именно подозревают Записоцкого, не сообщалось. Ему, как пишет FootballHub, суд тоже избрал меру пресечения в виде ареста с альтернативной внесения 9,8 млн грн залога.
В УАФ после ознакомления с текстами подозрений заявили, что "дело развалится у первого же судьи", поскольку основывается на фальсификации материалов и является заказным. Ассоциация сообщала, что речь идет о деле по строительству завода по производству футбольного покрытия.