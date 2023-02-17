Печерский суд решил на месяц отстранить от должности главу УАФ Павелко. В УАФ заявили, что он продолжит руководить организацией

Павелко, как заявили в УАФ, не будет отстранен и продолжит руководить организацией, пока суд не рассмотрит апелляцию Фото: Павел Дацковский / Gordonua.com

Андриюк опубликовал фотографию решения суда. Издание Tribuna.com отмечает, что журналист также опубликовал видео объявления решения судьей, однако почти сразу удалил его.

Согласно ктексту документа, Павелко отстранили от должности до 17 марта нынешнего года. Также там говорится, что постановление следственного судьи может быть обжаловано в течение пяти дней со дня его провозглашения в суде апелляционной инстанции.

В случае подачи апелляционной жалобы, законное решение, если оно не отменено, вступает в законную силу после принятия решения апелляционной инстанции.

Полный текст постановления будет провозглашен 22 февраля.

В заявлении пресс-службы УАФ, обнародованном позднее в Facebook, решение суда назвали "необоснованным" и "направленным на дискредитацию руководства организации" и заверили, что Павелко продолжает исполнять обязанности президента ассоциации "до вступления соответствующего решения суда в законную силу".

Появившиеся в СМИ сообщения об отстранении Павелко в УАФ назвали не соответствующими действительности.