ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

УАФ уже внесла залог за Павелко – юрист

Павелко намерен обжаловать решение суда
Павелко намерен обжаловать решение суда
Фото: Андрей Павелко / Facebook

За президента Украинской ассоциации футбола Андрея Павелко уже внесен залог. Об этом юрист по делу УАФ Денис Бугай сообщил в комментарии "Украинской правде".

Журналист Константин Андриюк информировал, что Печерский райсуд Киева избрал для Павелко меру пресечения в виде ареста (до 22 января 2023 года) с альтернативой внесения 9 млн 880 тыс. грн залога. 

Юрист подтвердил слова журналиста. 

"Сегодня было заседание Печерского суда. К сожалению, суд не прислушался к нашим аргументам и принял решение об аресте с возможностью внесения залога. Залог уже уплачен. Он внесен УАФ. В настоящее время завершаются юридические процедуры по подтверждению платежа. И надеемся, что вскоре Павелко появится в офисе УАФ и продолжит исполнение своих обязанностей", – заявил он. 

Сейчас Павелко, по словам Бугая, находится в Главном следственном управления полиции у следователя. УАФ ожидает, что "через несколько часов" вопрос с залогом решится и Павелко отпустят.

Защита президента УАФ "категорически не согласна" с решением суда и с уголовным производством в целом, сказал Бугай. 

"Следствие заявляет, что есть завладение средствами УАФ. Это неправда. Средства, о которых идет речь, – это была оплата за услуги, которые предоставлял УАФ известный футбольный судья Пьерлуиджи Коллина. У них были все эти доказательства, но данные доказательства не были переданы в суд, а спрятаны. Это уголовное производство более трех лет расследовалось НАБУ, и Офис генерального прокурора пришел к выводу еще год назад, что каких-либо признаков преступления со стороны Павелко нет, и передал это дело в полицию. И вот прошел год – и почему-то ни с того ни с сего без каких-либо дополнительных действий было предъявлено это подозрение. Кроме того, по делу полностью отсутствует экспертиза", – заявил он. 

Бугай добавил, что в производстве "нет потерпевшего", и рассказал, что речь идет не о бюджетных средствах, а о деньгах УАФ, так как "за последние семь лет федерация не получала никакого бюджетного финансирования". 

По словам юриста, решение будут обжаловать. 

Контекст:

22 ноября портал FootballHub сообщил, что Павелко и генеральному секретарю УАФ Юрию Записоцкому предъявили подозрение. В тексте документа, который опубликовало СМИ, шла речь о том, что Павелко подозревают в завладении средствами путем злоупотребления служебным положением. В чем именно подозревают Записоцкого, не сообщалось. Ему, как пишет FootballHub, суд тоже избрал меру пресечения в виде ареста с альтернативной внесения 9,8 млн грн залога. 

В УАФ после ознакомления с текстами подозрений заявили, что "дело развалится у первого же судьи", поскольку основывается на фальсификации материалов и является заказным. Ассоциация сообщала, что речь идет о деле по строительству завода по производству футбольного покрытия.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: футбол, Денис Бугай, залог, Андрей Павелко, НАБУ, уголовное производство, финансирование, Пьерлуиджи Коллина, УАФ
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Сказал, до весны не увидимся". Гапчинская показала новые фото своего мужа, который защищает Украину от оккупантов из РФ
"Сказал, до весны не увидимся". Гапчинская показала новые фото своего мужа, который защищает Украину от оккупантов из РФ
  Кунис назвала борщ "русским супом". Клопотенко ей ответил
  Кунис назвала борщ "русским супом". Клопотенко ей ответил
"Хотим выиграть квартиру в Батуми". Полякова в случае победы на "Танцах со звездами" в Грузии подарит свой приз семье из Украины
"Хотим выиграть квартиру в Батуми". Полякова в случае победы на "Танцах со звездами" в Грузии подарит свой приз семье из Украины
"У нас с Надей нет ничего общего". Муж Дорофеевой высказался о ее романе с Кацуриным
"У нас с Надей нет ничего общего". Муж Дорофеевой высказался о ее романе с Кацуриным
"Красавица. Интересная женщина". Бывшая жена мэра Киева Кличко показала, как выглядит спустя неделю после болезни
"Красавица. Интересная женщина". Бывшая жена мэра Киева Кличко показала, как выглядит спустя неделю после болезни
"Написанное детской рукой "возвращайся живым" дает силы". Украинские защитники получили рекордное количество детских рисунков. Фото
"Написанное детской рукой "возвращайся живым" дает силы". Украинские защитники получили рекордное количество детских рисунков. Фото
Горовая публично обратилась к Потапу, который после войны отстранился от управления их продюсерской компанией
Горовая публично обратилась к Потапу, который после войны отстранился от управления их продюсерской компанией
Полякова рассказала, чем грузинское шоу "Танцы со звездами" отличается от украинского
Полякова рассказала, чем грузинское шоу "Танцы со звездами" отличается от украинского
"Волшебная", "Какая-то другая". Поклонники обсуждают новый образ Ребрик
"Волшебная", "Какая-то другая". Поклонники обсуждают новый образ Ребрик
"После таких видосов ДТЭК должен давать свет чаще". Никитюк и Астафьева сняли юмористическое видео об украинках
"После таких видосов ДТЭК должен давать свет чаще". Никитюк и Астафьева сняли юмористическое видео об украинках
48-летняя Мосс снялась без одежды и белья. Фото
48-летняя Мосс снялась без одежды и белья. Фото
Дорофеева о своем новом романе: Наша история непростая и довольно странная
Дорофеева о своем новом романе: Наша история непростая и довольно странная
"Верх уродства и пошлости. Некрасиво и отвратительно". В сети обсуждают, как выглядит Волочкова в обычной жизни
"Верх уродства и пошлости. Некрасиво и отвратительно". В сети обсуждают, как выглядит Волочкова в обычной жизни
Никитюк показала, как сейчас вблизи выглядит ее лицо. Фото
Никитюк показала, как сейчас вблизи выглядит ее лицо. Фото
Экс-участница "ВИА Гры" Миша Романова заявила, что вернулась в Украину. Фото
Экс-участница "ВИА Гры" Миша Романова заявила, что вернулась в Украину. Фото
Мишина намекнула, что у нее есть отношения с мужчиной
Мишина намекнула, что у нее есть отношения с мужчиной
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Кондратюк показал, как сейчас выглядит его дом, который в марте обстреляли оккупанты. Фото (151642)
2
"Шизофрения в новой версии". Невзоров прокомментировал заявление Вовк об отправке на фронт Хрюши и Степашки (120698)
3
"А в жизни подходят с приветствиями". Жена командира полка "Азов" Прокопенко ответила людям, которые "льют грязь" у нее за спиной (118094)
4
Жена Арестовича выехала из Украины (105297)
5
"Илон приревнует", "Миленько". 34-летняя экс-возлюбленная Маска снялась в полный рост без белья и одежды (65216)
6
"Симпатия была между нами всеми. А дальше не мне с той кармой жить". Dantes назвал причину расставания с Дорофеевой (50084)
7
Юлии Тимошенко – 62. Самые яркие фото и видео политика: соло на барабанах, перекус из McDonald's, селфи в Днепре (45817)
8
Никитюк показала свое авто. Фото (36078)
 
 
 
 