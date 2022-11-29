УАФ уже внесла залог за Павелко – юрист

Журналист Константин Андриюк информировал, что Печерский райсуд Киева избрал для Павелко меру пресечения в виде ареста (до 22 января 2023 года) с альтернативой внесения 9 млн 880 тыс. грн залога.

Юрист подтвердил слова журналиста.

"Сегодня было заседание Печерского суда. К сожалению, суд не прислушался к нашим аргументам и принял решение об аресте с возможностью внесения залога. Залог уже уплачен. Он внесен УАФ. В настоящее время завершаются юридические процедуры по подтверждению платежа. И надеемся, что вскоре Павелко появится в офисе УАФ и продолжит исполнение своих обязанностей", – заявил он.

Сейчас Павелко, по словам Бугая, находится в Главном следственном управления полиции у следователя. УАФ ожидает, что "через несколько часов" вопрос с залогом решится и Павелко отпустят.

Защита президента УАФ "категорически не согласна" с решением суда и с уголовным производством в целом, сказал Бугай.

"Следствие заявляет, что есть завладение средствами УАФ. Это неправда. Средства, о которых идет речь, – это была оплата за услуги, которые предоставлял УАФ известный футбольный судья Пьерлуиджи Коллина. У них были все эти доказательства, но данные доказательства не были переданы в суд, а спрятаны. Это уголовное производство более трех лет расследовалось НАБУ, и Офис генерального прокурора пришел к выводу еще год назад, что каких-либо признаков преступления со стороны Павелко нет, и передал это дело в полицию. И вот прошел год – и почему-то ни с того ни с сего без каких-либо дополнительных действий было предъявлено это подозрение. Кроме того, по делу полностью отсутствует экспертиза", – заявил он.

Бугай добавил, что в производстве "нет потерпевшего", и рассказал, что речь идет не о бюджетных средствах, а о деньгах УАФ, так как "за последние семь лет федерация не получала никакого бюджетного финансирования".

По словам юриста, решение будут обжаловать.