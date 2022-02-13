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На заседании комитета Рады показали схему завладения средствами ФФУ при строительстве футбольных площадок. В ней фигурирует бизнесмен Мацола

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Мацола якобы связан с компанией, на чьи счета, по данным журналистов-расследователей, были выведены средства ФФУ
Мацола якобы связан с компанией, на чьи счета, по данным журналистов-расследователей, были выведены средства ФФУ
Фото: Андрій Мацола / Facebook

9 февраля на заседании комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности, которое транслировалось в YouTube, нардеп от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Григорий Мамка напомнил о расследовании уголовного производства, в котором фигурирует Украинская ассоциация футбола (до 2019 года – Федерация футбола Украины).

"Один из эпизодов – запуск завода. Собирается Федерация футбола Украины, и принимается решение, что мы будем строить завод и нам необходимо создать предприятие "ФФУ Продакшн". И нам необходимо пополнить уставный фонд, чтобы завод заработал и мы его купили. Сформировали цифру с Федераций футбола в 226 253 200 грн. После этого ООО "ФФУ Продакшн", заместитель генерального секретаря [Юрий] Записоцкий ведут переговоры с четырьмя компаниями. Это США, Великобритания, Дания. В последнее время вместо "ФФУ Продакшн" появляется другая компания, которая потом стала S.D.T. FZE (Объединенные Арабские Эмираты). После этого с "ФФУ Продакшн" перечислили 158 млн грн на офшорную компанию за оборудование. Офшор перечислил на поставщиков по четырем линиям 132 млн грн. Где делось 26 млн грн? Они выведены на третий офшор, который не имеет к этому отношения", – рассказал Мамка.

Когда Мамка говорил об этом, на заседании показали схему завладения средствами ФФУ при строительстве футбольных площадок в 2018 году, на которой показано, что S.D.T. FZE перевела средства эстонской компании Softex trading OU. Эта эстонская компания якобы связана с бизнесменом Андреем Мацолой, который был вице-президентом ФФУ в то время.

Скриншот: Комітет ВРУ з питань правоохоронної діяльності / YouTube
Скриншот: Комітет ВРУ з питань правоохоронної діяльності / YouTube

"Эта вся история исследовалась на открытых заседаниях временной следственной комиссии с участием всех правоохранительных органов. Вроде бы все известно, и даже допрашиваемые по международным поручениям дали показания, что приезжал даже за границу кто-то из народных депутатов и проводили консультации по введению нового офшора по перечислению средств. Приняты ли соответствующие решения о подозрениях фигурантам? Нет", – добавил Мамка.

Контекст:

Журналисты программы "Схемы" ("Радіо Свобода") в октябре 2018 года сообщили, что глава УАФ Андрей Павелко связан с офшорной компанией S.D.T. FZE, зарегистрированной в ОАЭ, через которую из бюджета ФФУ вывели более $1 млн. Отмечалось, что через этот офшор "ФФУ Продакшн" закупила оборудование по производству покрытия для футбольных полей на общую сумму около $6 млн. По данным "Схем", по крайней мере в часть контрактов была заложена переплата в 20%, из-за чего на счетах офшора "осело" более $1 млн.

В ноябре 2019 года в Офисе генпрокурора сообщали, что правоохранители расследуют пять уголовных производств, в которых фигурирует руководство УАФ (ФФУ), в том числе и Павелко.

Адвокат Павелко Владимир Тимошенко утверждал, что уголовных производств, в которых его подзащитный фигурировал бы в качестве подозреваемого, нет.

В 2019 году Верховная Рада создала временную следственную комиссию, которая должна расследовать возможные факты коррупции и злоупотребления служебным положением Павелко при реализации бюджетной программы строительства футбольных полей в 2017–2018 годах.

В декабре 2020 года генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова сообщила, что взяла на контроль дело ФФУ, которое, по ее словам, "застыло, как холодец".

Теги: ФФУ, Андрей Павелко, расследование, офшор, Григорий Мамка, УАФ, Андрей Мацола
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