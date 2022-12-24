Левченко: Конкретный вопрос к Павелко: почему вы не оставите пост, если не в состоянии руководить украинским футболом?

"Наш футбол – синоним непрозрачности, кумовства, закулисных игр и авантюристов, узурпировавших футбольные власти. Самое печальное – это то, что люди, стоящие во главе этой власти, настолько вцепились в это кресло, что готовы на все, в том числе и на развал украинского футбола, лишь бы удержаться у этой власти. Давайте откровенно говорить, что нынешние футбольные функционеры УАФ на протяжении многих лет практически ничего не смогли реформировать", – написал он.

Левченко отметил, что причин такого положения несколько.

"Да, мы постоянно слышим какие-то обещания, больше напоминающие самопиар и у здравомыслящих людей вызывающие скорее улыбку и раздражение. Не может быть здоровой и эффективной организация, когда во главе ее и в управлении находятся некомпетентные руководители. Пока я совсем не вижу четкого курса развития футбола. Нельзя, только прикрываясь войной и национальной сборной, и делать вид, что все в порядке. Это не так, и мы все это знаем. Что именно из обещанного было выполнено? Где отчеты о проделанной работе и финансовой составляющей? Почему у нас нет прозрачности, уважения к футбольной общественности, футболистам, журналистам? Где план развития украинского футбола на короткое и долгое время? Почему были переписаны уставы УАФ? Кто за это отвечает? Почему используются методы устрашения, манипуляции и давления?" – перечислил он свои вопросы к руководству УАФ.

По словам экс-игрока сборной, украинский футбол "прогнил" и нынешняя политика дальше продолжаться не может.

"Конкретный вопрос к Павелко: почему вы не оставите пост, если вы не в состоянии руководить украинским футболом? В этом нет ничего постыдного. Это ведь не ваша собственность. Пусть у руля станут другие, более компетентные люди. И еще: если мы стремимся к демократическим ценностям, то и методы должны быть соответствующими. Умение делать хорошие фотографии, давать красноречивые обещания и окружать себя легендами украинского футбола еще не значит уметь управлять. Задайтесь простым вопросом: что вы действительно сделали для украинского футбола? И какой следует в футбольной истории останется после вас…" – написал Левченко.