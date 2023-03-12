СК "Днепр-1" вышел на матч УПЛ против "Динамо" с заклеенным логотипом Parimatch, который попал под санкции

Поединок проходил на стадионе в Ужгороде, который формально считался домашним для команды из Днепра.
Единственный мяч был забит на 41-й минуте игроком киевской команды Виталием Буяльским.
Футболисты СК "Днепр-1" играли в форме с заклеенным на груди логотипом букмекерской компании Parimatch, которая 10 марта попала под санкции в Украине на 50 лет.
На афишах перед матчем логотип еще был.
На матче его уже не было.
После проигрыша СК "Днепр-1" (36 очков после 16 матчей) опустился на второе место в чемпионате Украины, а лидером УПЛ после сегодняшней победы над "Кривбассом" из Кривого Рога (3:0) стал донецкий "Шахтер" (39 очков, 16 поединков).
На третьем месте – луганская "Заря", у нее 34 очка после 17 игр. 11 марта "Заря" со счетом 3:1 обыграла ФК "Львов".
"Динамо" – четвертое, 33 очка после 17 матчей.
Последнее, 16-е место занимает сейчас "Львов".
Следующий тур в УПЛ пройдет 17–19 марта. Центральным матчем тура станет поединок "Динамо" – "Заря".