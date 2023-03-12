СК "Днепр-1" вышел на матч УПЛ против "Динамо" с заклеенным логотипом Parimatch, который попал под санкции

Поединок проходил на стадионе в Ужгороде, который формально считался домашним для команды из Днепра.

Единственный мяч был забит на 41-й минуте игроком киевской команды Виталием Буяльским.

Футболисты СК "Днепр-1" играли в форме с заклеенным на груди логотипом букмекерской компании Parimatch, которая 10 марта попала под санкции в Украине на 50 лет.

На афишах перед матчем логотип еще был.

Изображение: СК Дніпро-1 / SC Dnipro-1 / Facebook

На матче его уже не было.

Изображение: FC Dynamo Kyiv / Facebook