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"Шахтер" стал ангелом милосердия во время войны – The Mirror

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Журналисты рассказали, как игроки выделяли часть своей зарплаты на финансирование серьезной операции за границей для тяжелораненых военнослужащих
Журналисты рассказали, как игроки выделяли часть своей зарплаты на финансирование серьезной операции за границей для тяжелораненых военнослужащих
Фото: FC SHAKHTAR / Facebook

Украинский футбольный клуб "Шахтер" фактически стал агентством помощи во время войны, написала британская газета The Mirror в статье, посвященной ФК Рината Ахметова.

"Вынужденный бежать со своей "Донбасс Арены" и играть домашние игры за 450 миль в Киеве, не говоря уже о "домашних" играх Лиги чемпионов в изгнании в Польше, донецкий "Шахтер" стал ангелом милосердия в раненой битвами Украине", – сказано в материале.

Журналисты рассказали, как игроки выделяли часть своей зарплаты на финансирование серьезной операции за границей для тяжелораненых военнослужащих. Кроме того, "Шахтер" фактически стал агентством помощи, находя новые семьи для детей, оставшихся сиротами в результате войны, и приют для тех, кто остался без крова в городах, разрушенных путинской войной, пишут авторы.

Сейчас клуб финансирует операции, возвращающие жизнь для тяжелораненых солдат в Соединенных Штатах и Испании. Речь идет об операциях и протезировании для Михаила Дианова, Евгения Ларченко, Виталия Шумея и Романа Григоряна.

The Mirror также рассказали историю Ивана Петряка, чей тесть был убит россиянами, и напомнили британцам, что в Пасху нужно помнить, что сейчас переживают украинцы.

Теги: футбол, помощь, раненые, Шахтер Донецк, война России против Украины
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