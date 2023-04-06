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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Тяжелораненый боец Шумей проходит лечение в Барселоне при содействии "Шахтера" Ахметова

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Как только состояние военного стабилизировалось, его реанимобилем доставили в Испанию
Как только состояние военного стабилизировалось, его реанимобилем доставили в Испанию
Фото: FC SHAKHTAR / Facebook

Военнослужащий из Сумской области Виталий Шумей, получивший ранение под Авдеевкой, доставлен в Барселону для сложного лечения и длительной реабилитации. Об этом 6 апреля сообщил в своем Facebook футбольный клуб "Шахтер" бизнесмена Рината Ахметова.

В пресс-службе отметили, что клуб взял на себя организацию и расходы по лечению и реабилитации в госпитале Институт Гуттманна в Барселоне, который является одним из ведущих центров нейрореабилитации в мире и крупнейшим в Европе.

Шумей во время полномасштабного российского вторжения в Украину был командиром зенитно-ракетного комплекса. В августе под Авдеевкой он получил минно-взрывную травму головы, из-за чего потерял возможность передвигаться, говорить и самостоятельно есть. Виталий перенес три операции, лечился в Днепре, Киеве, затем в Чернигове. Все время рядом с ним находится отец Сергей Шумей, который помогает прикованному к кровати сыну.

Как только состояние военного стабилизировалось, его в конце марта реанимобилем доставили в Испанию, где теперь военнослужащего ждет длительная реабилитация и помощь профильных врачей.

"Шахтер" также организовал лечение и реабилитацию героя "Азовстали" Михаила Дианова в США и участника фанатского движения ФК военнослужащего Евгения Ларченко в Израиле.

https://www.facebook.com/fcshakhtar/posts/pfbid0HqFR2kERgqvpv2DfCP51rzgDH4nmCeMsGf8qRFJ65maxqEyjdLwCJQy77nFVxRzdl

Теги: Барселона, раненые, Шахтер Донецк, Авдеевка, лечение, военнослужащий
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