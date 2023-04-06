Тяжелораненый боец Шумей проходит лечение в Барселоне при содействии "Шахтера" Ахметова

Как только состояние военного стабилизировалось, его реанимобилем доставили в Испанию Фото: FC SHAKHTAR / Facebook

В пресс-службе отметили, что клуб взял на себя организацию и расходы по лечению и реабилитации в госпитале Институт Гуттманна в Барселоне, который является одним из ведущих центров нейрореабилитации в мире и крупнейшим в Европе.

Шумей во время полномасштабного российского вторжения в Украину был командиром зенитно-ракетного комплекса. В августе под Авдеевкой он получил минно-взрывную травму головы, из-за чего потерял возможность передвигаться, говорить и самостоятельно есть. Виталий перенес три операции, лечился в Днепре, Киеве, затем в Чернигове. Все время рядом с ним находится отец Сергей Шумей, который помогает прикованному к кровати сыну.

Как только состояние военного стабилизировалось, его в конце марта реанимобилем доставили в Испанию, где теперь военнослужащего ждет длительная реабилитация и помощь профильных врачей.

"Шахтер" также организовал лечение и реабилитацию героя "Азовстали" Михаила Дианова в США и участника фанатского движения ФК военнослужащего Евгения Ларченко в Израиле.