Бизнесмен и волонтер Запорожец: В Краматорске ракета упала в 50 метрах от вокзала. То есть не было цели уничтожить здание. Была цель как можно больше мирных людей убить

В результате теракта на вокзале 59 человек погибли, более ста были ранены Фото: Павло Кириленко / Facebook

"Что на всю жизнь поразило, как говорится, – это Краматорск. Так получилось, что 8 апреля мы въезжаем в Краматорск и становимся свидетелями теракта на ж/д-вокзале. Мы были на ж/д-вокзале через 10 минут [после удара]. И я думаю, что это самое страшное", – сказал Запорожец.

Волонтер подчеркнул, что такого количества раненых и погибших никогда больше не видел, и надеется не увидеть.

"Я помню, мы вытаскивали мальчика Владика. Подбегает мама и кричит: "Помогите! Там мой сын!" Парень 18 лет. Он был полностью завален кусками других людей. Он был весь в останках, скажем так. Мы думали, что он тоже погиб. Он был без сознания. Мы помогли его достать", – рассказал Запорожец.

Его команда тогда проработала на эвакуации людей целые сутки, отметил он.

"Когда мы там находились, я увидел, что ракета была в 50 метрах от вокзала. Причем ракета была с кассетным наполнением. То есть не было цели уничтожить здание вокзала. А была цель как можно больше... Мирных людей. И это страшно", – сказал бизнесмен.

Он уверен, что на вокзале был наводчик, который давал команду начать обстрел, понимая, что там находится много людей, причем гражданских; что там будет эвакуационный поезд.

Бизнесмен и волонтер Запорожец: Нам не разрешали транспортировать Настю, пострадавшую в Чаплино, говорили: "Слава, она все равно умрет". Я сказал: "Представьте, что это ваша дочь. Дайте ей шанс". В итоге мы ее спасли. Читайте полную версию интервью

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