Бизнесмен и волонтер Запорожец: В Краматорске ракета упала в 50 метрах от вокзала. То есть не было цели уничтожить здание. Была цель как можно больше мирных людей убить

"Что на всю жизнь поразило, как говорится, – это Краматорск. Так получилось, что 8 апреля мы въезжаем в Краматорск и становимся свидетелями теракта на ж/д-вокзале. Мы были на ж/д-вокзале через 10 минут [после удара]. И я думаю, что это самое страшное", – сказал Запорожец.
Волонтер подчеркнул, что такого количества раненых и погибших никогда больше не видел, и надеется не увидеть.
"Я помню, мы вытаскивали мальчика Владика. Подбегает мама и кричит: "Помогите! Там мой сын!" Парень 18 лет. Он был полностью завален кусками других людей. Он был весь в останках, скажем так. Мы думали, что он тоже погиб. Он был без сознания. Мы помогли его достать", – рассказал Запорожец.
Его команда тогда проработала на эвакуации людей целые сутки, отметил он.
"Когда мы там находились, я увидел, что ракета была в 50 метрах от вокзала. Причем ракета была с кассетным наполнением. То есть не было цели уничтожить здание вокзала. А была цель как можно больше... Мирных людей. И это страшно", – сказал бизнесмен.
Он уверен, что на вокзале был наводчик, который давал команду начать обстрел, понимая, что там находится много людей, причем гражданских; что там будет эвакуационный поезд.
Бизнесмен и волонтер Запорожец: Нам не разрешали транспортировать Настю, пострадавшую в Чаплино, говорили: "Слава, она все равно умрет". Я сказал: "Представьте, что это ваша дочь. Дайте ей шанс". В итоге мы ее спасли. Читайте полную версию интервью
Российские оккупационные войска 8 апреля 2022 года нанесли по железнодорожному вокзалу Краматорска удар, используя ракетный комплекс "Точка-У". В момент удара на вокзале находились 4 тыс. человек, большинство – женщины и дети, которые пытались эвакуироваться в более безопасные регионы Украины.
Ряд российских пропагандистов успели написать в соцсетях об ударе по "боевикам ВСУ" в Краматорске. После того как появились фотографии погибших и пострадавших гражданских, авторы этих постов начали редактировать и удалять их, обвиняя в атаке украинских военных.
Жертвами удара стали 59 человек, среди них семь детей. Более ста людей были ранены, в том числе потеряли конечности.