ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Бизнесмен и волонтер Запорожец: В Краматорске ракета упала в 50 метрах от вокзала. То есть не было цели уничтожить здание. Была цель как можно больше мирных людей убить

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В результате теракта на вокзале 59 человек погибли, более ста были ранены
В результате теракта на вокзале 59 человек погибли, более ста были ранены
Фото: Павло Кириленко / Facebook

Украинский бизнесмен, глава волонтерской организации "Центр спасения жизни" Вячеслав Запорожец рассказал, что одним из самых ужасных случаев, свидетелем которых он стал за год полномасштабной войны, был удар оккупантов по вокзалу в Краматорске Донецкой области. Об этом он сказал в интервью главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман.

то на всю жизнь поразило, как говорится, – это Краматорск. Так получилось, что 8 апреля мы въезжаем в Краматорск и становимся свидетелями теракта на ж/д-вокзале. Мы были на ж/д-вокзале через 10 минут [после удара]. И я думаю, что это самое страшное", – сказал Запорожец.

Волонтер подчеркнул, что такого количества раненых и погибших никогда больше не видел, и надеется не увидеть.

"Я помню, мы вытаскивали мальчика Владика. Подбегает мама и кричит: "Помогите! Там мой сын!" Парень 18 лет. Он был полностью завален кусками других людей. Он был весь в останках, скажем так. Мы думали, что он тоже погиб. Он был без сознания. Мы помогли его достать", – рассказал Запорожец.

Его команда тогда проработала на эвакуации людей целые сутки, отметил он. 

"Когда мы там находились, я увидел, что ракета была в 50 метрах от вокзала. Причем ракета была с кассетным наполнением. То есть не было цели уничтожить здание вокзала. А была цель как можно больше... Мирных людей. И это страшно", – сказал бизнесмен.

Он уверен, что на вокзале был наводчик, который давал команду начать обстрел, понимая, что там находится много людей, причем гражданских; что там будет эвакуационный поезд.

Бизнесмен и волонтер Запорожец: Нам не разрешали транспортировать Настю, пострадавшую в Чаплино, говорили: "Слава, она все равно умрет". Я сказал: "Представьте, что это ваша дочь. Дайте ей шанс". В итоге мы ее спасли. Читайте полную версию интервью

ВИДЕО
Видео: Алеся Бацман / YouTube
Контекст:

Российские оккупационные войска 8 апреля 2022 года  нанесли по железнодорожному вокзалу Краматорска удар, используя ракетный комплекс "Точка-У". В момент удара на вокзале находились 4 тыс. человек, большинство – женщины и дети, которые пытались эвакуироваться в более безопасные регионы Украины.

Ряд российских пропагандистов успели написать в соцсетях об ударе по "боевикам ВСУ" в Краматорске. После того как появились фотографии погибших и пострадавших гражданских, авторы этих постов начали редактировать и удалять их, обвиняя в атаке украинских военных.

Жертвами удара стали 59 человек, среди них семь детей. Более ста людей были ранены, в том числе потеряли конечности

Алеся БАЦМАН
главный редактор
Теги: Краматорск, эвакуация, раненые, волонтер, Точка-У, волонтеры, вокзал, обстрелы, пострадавшие, погибшие, Вячеслав Запорожец
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