ГОРДОН
 
 
СПОРТ

В Украине расширили список стадионов, где можно играть в футбол во время войны

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
"Олимпийский" в Киеве один из 18 украинских стадионов, где разрешено проводить матчи профессиональных футбольных команд в условиях военного положения
"Олимпийский" в Киеве – один из 18 украинских стадионов, где разрешено проводить матчи профессиональных футбольных команд в условиях военного положения
Фото: Павел Дацковский / Gordon.com

Исполнительный комитет Украинской ассоциации футбола (УАФ) утвердил обновленный список стадионов, на которых разрешено проведение матчей УПЛ, в соответствии с требованиями дополнительных мер безопасности в условиях военного положения. об этом 28 февраля сообщает пресс-служба УАФ.

В список вошли 18 арен: НСК "Олимпийский" (Киев), "Арена Львов" (Львов), "Ворскла" им. А. Бутовского (Полтава), "Черноморец" (Одесса), "Авангард" (Ужгород), "Динамо" им. В. Лобановского (Киев), "Колос" (Коваливка Киевской области), "Ника", УТК им. В. Банникова (Киев), "Оболонь Арена" (Киев), Тернопольский городской стадион им. Р. Шухевича (Тернополь), "Украина" (Львов), "Горняк" (Кривой Рог Днепропетровской области), "Ингулец" (Петрово Кировоградской области), "Минай-Арена" (с. Минай Закарпатской области), СКИФ (Львов), "Авангард" (Ровно) и "Звезда" (Кропивницкий) (при условии предоставления всех документов, предусмотренных дополнительными мерами безопасности для организации и проведения футбольных матчей в Украине среди профессиональных футбольных клубов в условиях военного положения).

Как отмечает Tribuna.com, по сравнению с предыдущей версией списка, утвержденного в 2022 году, количество стадионов, где разрешается проводить профессиональные футбольные матчи, выросло на семь объектов. В частности, добавились УТК им. В. Банникова, "Украина", "Горняк", "Ингулец", "Минай-Арена", СКИФ и "Авангард".

Матчи УПЛ в 2023 году, пишет Tribuna.com, запрещено проводить на "Днепр-Арене" (Днепр), ОСК "Металлист" (Харьков), "Славутич-Арене" (Запорожье), "Авангарде" (Луцк) и "Черкассы-Арене" (Черкассы).

Контекст:

Соревнования украинской Премьер-лиги сезона 2021/2022 в связи с полномасштабным вторжением РФ в Украину завершились досрочно, турнирная таблица лиги сезона 2021/2022 зафиксирована по состоянию на 24 февраля 2022 года. Первое место осталось за "Шахтером", "Динамо" финишировало вторым, на третьем месте – "Днепр-1".

23 августа 2022 года в условиях войны стартовал чемпионат украинской Премьер-лиги сезона 2022/2023. Он проходит на территории Украины. Матчи играются на определенных стадионах при пустых трибунах и с повышенными мерами безопасности. В случае воздушной тревоги поединки прерываются, команды и технический персонал пережидают в укрытиях. УАФ работает над тем, чтобы разрешить болельщикам посещать футбольные матчи в 2023 году, заявил глава организации Андрей Павелко.

После осенней части чемпионата лидирует "Днепр-1", опережая "Шахтер" на два очка.

Теги: Киев, Львов, футбол, Украина, Одесса, Харьков, Запорожье, Черкассы, Тернополь, Полтава, Кривой Рог, Луцк, Ужгород, Кировоград, Металлист Харьков, Премьер-лига, Черноморец Одесса, Оболонь, Днепр, стадион, чемпионат, военное положение, Андрей Павелко, Шахтер Донецк, Горняк, война России против Украины, НСК Олимпийский, безопасность, соревнования, Кропивницкий, УПЛ, УАФ, Колос, СК Днепр-1, Минай, турнир
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  Дорофеева, Полякова, Билык, Тина Кароль и другие артисты записали каверы народных песен. Деньги переведут на восстановление Украины. Аудио
  Дорофеева, Полякова, Билык, Тина Кароль и другие артисты записали каверы народных песен. Деньги переведут на восстановление Украины. Аудио
Галина ГРИШИНА
Звезда сериала "Викинги" Кэтрин Винник стала послом United24
Звезда сериала "Викинги" Кэтрин Винник стала послом United24
Галина ГРИШИНА
Квиткова рассказала о депиляции зоны бикини и показала фото в стрингах
Квиткова рассказала о депиляции зоны бикини и показала фото в стрингах
Нардепы Железняк и Коваль поженились. Брак зарегистрировал министр Малюська
Нардепы Железняк и Коваль поженились. Брак зарегистрировал министр Малюська
Галина ГРИШИНА
"Сами были детьми". Йовович показала, как они с мужем выглядели 20 лет назад
"Сами были детьми". Йовович показала, как они с мужем выглядели 20 лет назад
Галина ГРИШИНА
"Не время". 34-летний Dantes рассказал, как война повлияла на его отношение к сексу
"Не время". 34-летний Dantes рассказал, как война повлияла на его отношение к сексу
Галина ГРИШИНА
"Путин разрушил мою семью". Ризатдинова рассказала, почему не общается с матерью, которая живет в оккупированном Крыму
"Путин разрушил мою семью". Ризатдинова рассказала, почему не общается с матерью, которая живет в оккупированном Крыму
Галина ГРИШИНА
Водолаз, дантист, пионер, матрос, космонавт. Макаревич показал новую серию своих рисунков
Водолаз, дантист, пионер, матрос, космонавт. Макаревич показал новую серию своих рисунков
52-летняя Кэмпбелл в сетке снялась с разведенными ногами
52-летняя Кэмпбелл в сетке снялась с разведенными ногами
Бинош на церемонии вручения премии "Сезар" выступила в поддержку украинцев
Бинош на церемонии вручения премии "Сезар" выступила в поддержку украинцев
Галина ГРИШИНА
"Коза, блин!" Тринчер высказалась о внешности Поляковой. Певица отреагировала
"Коза, блин!" Тринчер высказалась о внешности Поляковой. Певица отреагировала
Соловий рассказала о смерти близкого человека и переносе тура по Украине
Соловий рассказала о смерти близкого человека и переносе тура по Украине
"Мой такой маленький и такой уже взрослый цветочек". Мозговая показала подросшую дочь и похвасталась ее талантом
"Мой такой маленький и такой уже взрослый цветочек". Мозговая показала подросшую дочь и похвасталась ее талантом
Скандальное интервью с Бобулом. Артист заявил, что не давал согласия на его публикацию
Скандальное интервью с Бобулом. Артист заявил, что не давал согласия на его публикацию
Галина ГРИШИНА
"Старость не радость". Павлик случайно сбрил себе брови полностью. Его жена показала фото
"Старость – не радость". Павлик случайно сбрил себе брови полностью. Его жена показала фото
Никитюк показала лицо без макияжа вблизи. Фото
Никитюк показала лицо без макияжа вблизи. Фото
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Все думали, что вешу 100". Как выглядела Каменских в своем максимальном весе – семь фото певицы, которая снова худеет (75409)
2
В объятиях Галкина. Пугачева спела на концерте Вайкуле, находясь в зрительном зале. Видео (60971)
3
"Предатели Украины". Гордон показал, как Повалий, Лихута и Долина развлекаются в одном из ресторанов Москвы (49347)
4
"Хорошие девушки сидят по домам". Бобул обиделся и ушел после того, как журналистка во время интервью назвала его сексистом (39260)
5
Бех-Романчук снялась в купальнике в полный рост (35222)
6
"Твой сын – герой. И, сдохнув в Украине, он поддержал российский автопром". Композитор Булгачев выпустил песню "Белые "Лады". Видео (33735)
7
"Все будет хорошо. Из наркоза вышла". 49-летняя Мозговая сообщила о госпитализации (33622)
8
"Это пожар". 24-летняя Квиткова снялась без бюстгальтера (23541)
 
 
 
 