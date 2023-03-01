В Украине расширили список стадионов, где можно играть в футбол во время войны

"Олимпийский" в Киеве – один из 18 украинских стадионов, где разрешено проводить матчи профессиональных футбольных команд в условиях военного положения Фото: Павел Дацковский / Gordon.com

В список вошли 18 арен: НСК "Олимпийский" (Киев), "Арена Львов" (Львов), "Ворскла" им. А. Бутовского (Полтава), "Черноморец" (Одесса), "Авангард" (Ужгород), "Динамо" им. В. Лобановского (Киев), "Колос" (Коваливка Киевской области), "Ника", УТК им. В. Банникова (Киев), "Оболонь Арена" (Киев), Тернопольский городской стадион им. Р. Шухевича (Тернополь), "Украина" (Львов), "Горняк" (Кривой Рог Днепропетровской области), "Ингулец" (Петрово Кировоградской области), "Минай-Арена" (с. Минай Закарпатской области), СКИФ (Львов), "Авангард" (Ровно) и "Звезда" (Кропивницкий) (при условии предоставления всех документов, предусмотренных дополнительными мерами безопасности для организации и проведения футбольных матчей в Украине среди профессиональных футбольных клубов в условиях военного положения).

Как отмечает Tribuna.com, по сравнению с предыдущей версией списка, утвержденного в 2022 году, количество стадионов, где разрешается проводить профессиональные футбольные матчи, выросло на семь объектов. В частности, добавились УТК им. В. Банникова, "Украина", "Горняк", "Ингулец", "Минай-Арена", СКИФ и "Авангард".

Матчи УПЛ в 2023 году, пишет Tribuna.com, запрещено проводить на "Днепр-Арене" (Днепр), ОСК "Металлист" (Харьков), "Славутич-Арене" (Запорожье), "Авангарде" (Луцк) и "Черкассы-Арене" (Черкассы).