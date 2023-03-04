Киевское "Динамо" на своем стадионе "всухую" проиграло аутсайдеру УПЛ

"Динамо" осталось на третьем месте в УПЛ Фото: FC Dynamo Kyiv / Facebook (архив)

Соперником киевлян был "Ингулец" из поселка Петрово Кировоградской области, который до поединка занимал одно из последних мест в турнирной таблице из 16 команд.

В матче, который проходил на стадионе "Динамо" имени Лобановского, динамовцы ни разу не сумели забить и дважды пропустили – на 12-й минуте (забил Александр Козак) и на 43-й (Владимир Одарюк). В итоге "Ингулец" победил "всухую" 2:0.

Это был первый матч "Ингульца" под руководством нового тренера Сергея Ковальца, который ранее играл за киевское "Динамо".

"Динамо" осталось на третьем месте турнирной таблицы, у него 30 очков после 16 игр.

Лидер чемпионата "Днепр-1" сыграл вничью 2:2 с "Александрией" и имеет 36 очков.

5 марта свой поединок сыграет идущий на втором месте в УПЛ донецкий "Шахтер", в случае победы он догонит "Днепр-1" по числу набранных очков.