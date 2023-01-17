Один из лидеров "Динамо" Цыганков перешел в испанскую "Жирону". Киевский клуб получит компенсацию

Об этом сообщается в Facebook киевского клуба 17 января.

Отмечается, что Цыганков сменил клуб на условиях полноценного трансфера – "Динамо" получит компенсацию в размере €5 млн и 50% возможного дальнейшего трансфера футболиста.

"Действующий контракт Виктора Цыганкова с "Динамо" завершался уже летом этого года, и, хотя клуб предлагал его продлить на взаимовыгодных условиях, штаб консультантов игрока попросил клуб совершить переход в это трансферное окно", – говорится в сообщении.

Цыганков будет выступать за "Жирону" до конца сезона, после чего соглашение будет рассчитано до 2027 года, отмечается на сайте испанского клуба.

BENVINGUT VIKTOR! * — Girona FC (@GironaFC) January 17, 2023

"Привет, фанаты. Я реально счастлив быть здесь. Увидимся, Жирона", – сказал Цыганков на видео, опубликованном в Twitter клуба.

В чемпионате Испании "Жирона" занимает 11-е место, набрав 21 очко в 17 сыгранных матчах, указывается на сайте Ла Лиги.