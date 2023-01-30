Футболист "Динамо" Леднев после возращения из аренды получил травму

"Леднев получил неприятную травму после возвращения в наш клуб из аренды в венгерском "Фехервари". У хавбека диагностирован перелом голени", – говорится в сообщении.
Как отметили в клубе, срок восстановления после такой травмы и возвращения в тренировочный процесс составляет около трех месяцев.
"Желаем Богдану скорейшего выздоровления и возвращения в наш состав еще более сильным", – добавили в команде.
Ледневу 24 года. В январе 2020 года он подписал контракт с "Динамо", который будет действовать до июня 2024 года.
В 2018–2020 годах выступал на правах аренды за луганскую "Зарю".
В январе 2022 года Леднев был на год арендован венгерским "Фехервари", информировали в "Динамо". О его возвращении клуб сообщил 21 января 2023 года.
Планировалось, что он будет готовиться ко второй части сезона вместе с командой на турецком сборе, который начался 20 января. Решение о его будущем будет принимать тренерский штаб киевлян по итогам зимнего сбора.