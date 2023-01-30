Футболист "Динамо" Леднев после возращения из аренды получил травму

Леднев сломал ногу спустя всего неделю после возвращения из аренды Фото: fcdynamo.com

"Леднев получил неприятную травму после возвращения в наш клуб из аренды в венгерском "Фехервари". У хавбека диагностирован перелом голени", – говорится в сообщении.

Как отметили в клубе, срок восстановления после такой травмы и возвращения в тренировочный процесс составляет около трех месяцев.

"Желаем Богдану скорейшего выздоровления и возвращения в наш состав еще более сильным", – добавили в команде.