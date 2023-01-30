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Футболист "Динамо" Леднев после возращения из аренды получил травму

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Леднев сломал ногу спустя всего неделю после возвращения из аренды
Леднев сломал ногу спустя всего неделю после возвращения из аренды
Фото: fcdynamo.com

Игрок ФК "Динамо Киев" Богдан Леднев сломал ногу. Об этом сообщила пресс-служба клуба 30 января.

"Леднев получил неприятную травму после возвращения в наш клуб из аренды в венгерском "Фехервари". У хавбека диагностирован перелом голени", – говорится в сообщении.

Как отметили в клубе, срок восстановления после такой травмы и возвращения в тренировочный процесс составляет около трех месяцев.

"Желаем Богдану скорейшего выздоровления и возвращения в наш состав еще более сильным", – добавили в команде. 

Контекст:

Ледневу 24 годаВ январе 2020 года он подписал контракт с "Динамо", который будет действовать до июня 2024 года.

В 2018–2020 годах выступал на правах аренды за луганскую "Зарю".

В январе 2022 года Леднев был на год арендован венгерским "Фехервари", информировали в "Динамо". О его возвращении клуб сообщил 21 января 2023 года. 

Планировалось, что он будет готовиться ко второй части сезона вместе с командой на турецком сборе, который начался 20 января. Решение о его будущем будет принимать тренерский штаб киевлян по итогам зимнего сбора.

Теги: футбол, Динамо Киев, травма, футболист, перелом, Богдан Леднев
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