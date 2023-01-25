Суперкубок УЕФА 2023 перенесли из России в Грецию

Суперкубок УЕФА состоится на стадионе имени Георгиоса Караискакиса в столице Греции Фото: depositphotos.com

Игра состоится на стадионе имени Георгиоса Караискакиса в столице Греции в среду, 16 августа, в 21.00 по центральноевропейскому времени (22.00 по Киеву).

Суперкубок УЕФА открывает каждый европейский футбольный сезон. В этом матче встречаются победители Лиги чемпионов и Лиги Европы предыдущего сезона.