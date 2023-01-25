Суперкубок УЕФА 2023 перенесли из России в Грецию

Игра состоится на стадионе имени Георгиоса Караискакиса в столице Греции в среду, 16 августа, в 21.00 по центральноевропейскому времени (22.00 по Киеву).
Суперкубок УЕФА открывает каждый европейский футбольный сезон. В этом матче встречаются победители Лиги чемпионов и Лиги Европы предыдущего сезона.
После нападения России на Украину в феврале 2022 года команды из РФ и Беларуси, а также сборные двух стран отстранили от турниров по футболу, хоккею, баскетболу, а их представителям запретили участие в соревнованиях, в частности – по фигурному катанию. Россию также лишили права проведения чемпионатов мира по хоккею и волейболу.
Министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт говорил 3 апреля, что РФ и Беларусь отстранены от участия в 90–95% мировых спортивных соревнований.
По информации Минспорта на конец мая, против России и Беларуси введено уже 125 спортивных санкций.