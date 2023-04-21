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"Шахтер" Ахметова раскритиковал МОК за допуск российских и белорусских спортсменов

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Россия воспользуется малейшей уступкой в своих интересах, считают в ФК "Шахтер"
Россия воспользуется малейшей уступкой в своих интересах, считают в ФК "Шахтер"
Фото: shakhtar.com

Решение Международного олимпийского комитета о возврате российских и белорусских спортсменов на международные соревнования возмутительно и должно быть пересмотрено, считает генеральный директор футбольного клуба Рината Ахметова "Шахтер" Сергей Палкин. Об этом он заявил в комментарии изданию LeTemps.

"Я очень против этого возвращения. Я не понимаю, как можно найти соглашение с людьми, которые приехали в страну, чтобы убивать, насиловать и грабить людей, а также разрушать инфраструктуру. Спортсмены, выступающие против войны, становятся ее побочными жертвами. Если русский спортсмен выразит свое несогласие с войной, на следующий день он должен будет покинуть свою страну и больше не сможет участвовать при малейшей конкуренции. Так что все молчат, и в этом контексте молчание – это акт поддержки. Не будем наивными. Спортсмены представляют свою страну, даже не неся ее флаг", – сказал Палкин.

По его словам, Россия воспользуется малейшей уступкой в своих интересах.

"Если демократический мир в 2014 году, когда Россия аннексировала Крым, резко отреагировал, сейчас бы ничего не было. Но мы позволили этому случиться. Международное сообщество никак не отреагировало. ФИФА организовала свой чемпионат мира в России как ни в чем не бывало. Итак, Путин почувствовал свободу сделать следующий шаг. Теперь я задаю вопрос: какой следующий шаг после Украины? Не повторяйте ошибок", – отметил Палкин.

Гендиректор "Шахтера" уверен, что вопрос возврата российских и белорусских спортсменов на международные соревнования можно обсуждать только после окончания войны.

Контекст:

24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину, в том числе с территории Беларуси. В связи с этим 28 февраля исполнительный совет МОК рекомендовал исключить спортсменов РФ и Беларуси из всех международных соревнований, а также не приглашать на мероприятия чиновников из этих стран.

25 января 2023 года МОК выступил с заявлением, в котором отметил, что санкции против России и Беларуси как государств остаются в силе и ни на каких соревнованиях не могут быть показаны идентификаторы этих стран, такие как флаг или гимн. Однако в МОК решили дополнительно изучить возможность участия отдельных спортсменов из РФ и Беларуси в соревнованиях при строгих условиях. 

Глава НОК Украины Вадим Гутцайт 27 января заявил, что не исключает бойкота Украиной Олимпиады, если в ней будут участвовать белорусы и россияне.

В феврале более 30 стран, включая Грецию – страну рождения Олимпийских игр – и Францию, которая принимает их в 2024 году, поддержали запрет на участие россиян и белорусов в Олимпийских играх.

28 марта президент МОК Томас Бах объявил, что комитет рекомендовал спортивным федерациям разрешить россиянам и белорусам принимать участие в соревнованиях в нейтральном статусе и не допускать к соревнованиям спортсменов и персонал, которые активно поддерживают войну РФ против Украины или имеют отношение к российской и белорусской армиям.

Теги: Россия, МОК, Шахтер Донецк, Сергей Палкин
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