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СПОРТ

Германия может запретить россиянам въезд на соревнования, несмотря на решение МОК

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По словам Фезер, открытие международных соревнований для спортсменов из России было бы "пощечиной украинским спортсменам"
По словам Фезер, открытие международных соревнований для спортсменов из России было бы "пощечиной украинским спортсменам"
Фото: EPA

Германия может отказаться выдавать визы российским спортсменам. Об этом 10 апреля заявила министр внутренних дел ФРГ Нэнси Фезер в интервью газетам медиагруппы Funke (опубликовано в закрытой ленте), ее цитирует Berliner Zeitung.

"Страны, в которых проходят крупные спортивные мероприятия, не бессильны. Вы можете контролировать, могут ли россияне реально участвовать, выдавая визы. Если мы организуем международные соревнования в Германии, то сможем действовать соответственно. Здесь мы всегда будем действовать с четкой позицией", – сказала она.

Фезер добавила, что открытие международных соревнований для спортсменов из России было бы "пощечиной украинским спортсменам", цитирует ее Morgen Post.

"Предложить поджигателю войны [президенту РФ Владимиру] Путину сцену пропаганды – значит, предать все ценности спорта. МОК должен предотвратить этот катастрофический сигнал", – потребовала министр.

Она отметила, что для украинских спортсменов "совершенно неприемлемо встречаться со спортсменами, которые соревнуются за страну, которая убивает так много мирных жителей Украины".

Контекст:

24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину, в том числе с территории Беларуси. В связи с этим 28 февраля исполнительный совет МОК рекомендовал исключить спортсменов РФ и Беларуси из всех международных соревнований, а также не приглашать на мероприятия чиновников из этих стран.

25 января 2023 года МОК выступил с заявлением, в котором отметил, что санкции против России и Беларуси как государств остаются в силе и ни на каких соревнованиях не могут быть показаны идентификаторы этих стран, такие как флаг или гимн. Однако в МОК решили дополнительно изучить возможность участия отдельных спортсменов из РФ и Беларуси в соревнованиях при строгих условиях. 

Глава НОК Украины Вадим Гутцайт 27 января заявил, что не исключает бойкота Украиной Олимпиады, если в ней будут участвовать белорусы и россияне.

В феврале более 30 стран, включая Грецию – страну рождения Олимпийских игр – и Францию, которая принимает их в 2024 году, поддержали запрет на участие россиян и белорусов в Олимпийских играх.

28 марта президент МОК Томас Бах объявил, что комитет рекомендовал спортивным федерациям разрешить россиянам и белорусам принимать участие в соревнованиях в нейтральном статусе и не допускать к соревнованиям спортсменов и персонал, которые активно поддерживают войну РФ против Украины или имеют отношение к российской и белорусской армиям.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Германия, Украина, спорт, МОК, ФРГ, Олимпиада, спортсмены, соревнования, россияне
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