Германия может запретить россиянам въезд на соревнования, несмотря на решение МОК

По словам Фезер, открытие международных соревнований для спортсменов из России было бы "пощечиной украинским спортсменам" Фото: EPA

"Страны, в которых проходят крупные спортивные мероприятия, не бессильны. Вы можете контролировать, могут ли россияне реально участвовать, выдавая визы. Если мы организуем международные соревнования в Германии, то сможем действовать соответственно. Здесь мы всегда будем действовать с четкой позицией", – сказала она.

Фезер добавила, что открытие международных соревнований для спортсменов из России было бы "пощечиной украинским спортсменам", цитирует ее Morgen Post.

"Предложить поджигателю войны [президенту РФ Владимиру] Путину сцену пропаганды – значит, предать все ценности спорта. МОК должен предотвратить этот катастрофический сигнал", – потребовала министр.

Она отметила, что для украинских спортсменов "совершенно неприемлемо встречаться со спортсменами, которые соревнуются за страну, которая убивает так много мирных жителей Украины".