Германия может запретить россиянам въезд на соревнования, несмотря на решение МОК

"Страны, в которых проходят крупные спортивные мероприятия, не бессильны. Вы можете контролировать, могут ли россияне реально участвовать, выдавая визы. Если мы организуем международные соревнования в Германии, то сможем действовать соответственно. Здесь мы всегда будем действовать с четкой позицией", – сказала она.
Фезер добавила, что открытие международных соревнований для спортсменов из России было бы "пощечиной украинским спортсменам", цитирует ее Morgen Post.
"Предложить поджигателю войны [президенту РФ Владимиру] Путину сцену пропаганды – значит, предать все ценности спорта. МОК должен предотвратить этот катастрофический сигнал", – потребовала министр.
Она отметила, что для украинских спортсменов "совершенно неприемлемо встречаться со спортсменами, которые соревнуются за страну, которая убивает так много мирных жителей Украины".
24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину, в том числе с территории Беларуси. В связи с этим 28 февраля исполнительный совет МОК рекомендовал исключить спортсменов РФ и Беларуси из всех международных соревнований, а также не приглашать на мероприятия чиновников из этих стран.
25 января 2023 года МОК выступил с заявлением, в котором отметил, что санкции против России и Беларуси как государств остаются в силе и ни на каких соревнованиях не могут быть показаны идентификаторы этих стран, такие как флаг или гимн. Однако в МОК решили дополнительно изучить возможность участия отдельных спортсменов из РФ и Беларуси в соревнованиях при строгих условиях.
Глава НОК Украины Вадим Гутцайт 27 января заявил, что не исключает бойкота Украиной Олимпиады, если в ней будут участвовать белорусы и россияне.
В феврале более 30 стран, включая Грецию – страну рождения Олимпийских игр – и Францию, которая принимает их в 2024 году, поддержали запрет на участие россиян и белорусов в Олимпийских играх.
28 марта президент МОК Томас Бах объявил, что комитет рекомендовал спортивным федерациям разрешить россиянам и белорусам принимать участие в соревнованиях в нейтральном статусе и не допускать к соревнованиям спортсменов и персонал, которые активно поддерживают войну РФ против Украины или имеют отношение к российской и белорусской армиям.