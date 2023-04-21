"Государство-террорист будет делать все, чтобы оправдать себя через спорт". Зеленский хочет, чтобы у России не было "никакого доступа" к Олимпиаде

"Сегодня встретился с мэром Парижа госпожой Анн Идальго. Имел честь вручить ей специальное отличие Украины для столицы Франции, отличие города-спасителя. Париж стал одним из самых больших центров силы для Украины в Европе – во всех смыслах", – отметил Зеленский.

Глава государства поблагодарил всех французов, всех парижан и президента Франции Эммануэля Макрона за неизменное внимание к Украине и за лидерство.

"А особенно хочу отметить абсолютно принципиальную и такую созвучную украинской позицию госпожи мэра Парижа по защите олимпийского движения от российской идеологизации, от пропаганды", – подчеркнул украинский лидер.

По его словам, очевидно, что "государство-террорист будет делать все, чтобы оправдать себя через спорт" или использовать международное олимпийское движение в поддержку своей агрессии.

"Именно поэтому важно, чтобы, пока идет агрессия, у российского государства не было никакого доступа к спортивным, олимпийским площадкам. В частности, к парижской площадке – именно этот город будет принимать Олимпиаду 2024 года", – напомнил украинский президент.

По его словам, Идальго 20 апреля в Киеве еще раз подтвердила, что не видит места для представителей государства-агрессора в Париже, пока продолжается российская агрессия в Украине.

"Это четкий, важный сигнал, спасибо за него. Было бы хорошо, чтобы такие сигналы слышали в Международном олимпийском комитете, где пока, к сожалению, личная выгода отдельных бюрократов доминирует над олимпийскими принципами", – резюмировал Зеленский.