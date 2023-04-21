"Государство-террорист будет делать все, чтобы оправдать себя через спорт". Зеленский хочет, чтобы у России не было "никакого доступа" к Олимпиаде

"Сегодня встретился с мэром Парижа госпожой Анн Идальго. Имел честь вручить ей специальное отличие Украины для столицы Франции, отличие города-спасителя. Париж стал одним из самых больших центров силы для Украины в Европе – во всех смыслах", – отметил Зеленский.
Глава государства поблагодарил всех французов, всех парижан и президента Франции Эммануэля Макрона за неизменное внимание к Украине и за лидерство.
"А особенно хочу отметить абсолютно принципиальную и такую созвучную украинской позицию госпожи мэра Парижа по защите олимпийского движения от российской идеологизации, от пропаганды", – подчеркнул украинский лидер.
По его словам, очевидно, что "государство-террорист будет делать все, чтобы оправдать себя через спорт" или использовать международное олимпийское движение в поддержку своей агрессии.
"Именно поэтому важно, чтобы, пока идет агрессия, у российского государства не было никакого доступа к спортивным, олимпийским площадкам. В частности, к парижской площадке – именно этот город будет принимать Олимпиаду 2024 года", – напомнил украинский президент.
По его словам, Идальго 20 апреля в Киеве еще раз подтвердила, что не видит места для представителей государства-агрессора в Париже, пока продолжается российская агрессия в Украине.
"Это четкий, важный сигнал, спасибо за него. Было бы хорошо, чтобы такие сигналы слышали в Международном олимпийском комитете, где пока, к сожалению, личная выгода отдельных бюрократов доминирует над олимпийскими принципами", – резюмировал Зеленский.
Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля 2022 года, в том числе с территории Беларуси. В связи с этим 28 февраля исполнительный совет МОК рекомендовал исключить спортсменов РФ и Беларуси из всех международных соревнований, а также не приглашать на мероприятия чиновников из этих стран.
25 января 2023 года МОК выступил с заявлением, в котором отметил, что санкции против России и Беларуси как государств остаются в силе и ни на каких соревнованиях не могут быть показаны идентификаторы этих стран, такие как флаг или гимн. Однако в МОК решили дополнительно изучить возможность участия отдельных спортсменов из РФ и Беларуси в соревнованиях при строгих условиях.
Зеленский после этого пригласил главу МОК Томаса Баха в Бахмут, Донецкой области, "чтобы он увидел своими глазами, что нейтральности не существует". Зеленский 24 января в ходе телефонной беседы с президентом Франции Эммануэлем Макроном подчеркнул, что "спортсменам из России не место на Олимпийских играх в Париже", а 29 января написал французскому лидеру письмо на эту же тему.
31 января в МОК заявили, что утвержденные санкции против российских и белорусских спортсменов не подлежат пересмотру.
В феврале более 30 стран, включая Грецию – страну рождения Олимпийских игр – и Францию, которая принимает их в 2024 году, поддержали запрет на участие россиян и белорусов в Олимпийских играх.
22 марта Бах заявил, что Олимпийские игры и Международный олимпийский комитет не могут быть "арбитрами в политических спорах". Он подчеркнул, что Игры должны держаться подальше от политики, иначе они "потеряют свою объединяющую силу". По мнению Баха, "если политика решает, кто может участвовать в соревнованиях, тогда спорт и спортсмены становятся инструментами политики".
30 марта министр Кабмина Украины Олег Немчинов заявил, что украинским спортсменам нельзя будет соревноваться на турнирах, где будут представлены атлеты из России или Беларуси. Соответствующее решение принято Кабинетом Министров Украины. Это решение распространяется на все соревнования, включая отборочные старты на Олимпиаду 2024.