Бах заявил, что правительства не будут принимать решения о спорте, а критика только укрепила МОК

Противники возвращения РФ и Беларуси в спорт не слышат все заинтересованные стороны, сказал глава МОК Фото: ЕРА

По его словам, разрешение представителям РФ и РБ выступать под нейтральным флагом, вызвавшее протест многих стран, продиктовано мнением большинства. А критика в его адрес со стороны многих правительств указывает на двойные стандарты.

"Прискорбно видеть, что некоторые правительства не хотят уважать ни большинство в олимпийском движении, ни все заинтересованные стороны, ни автономию спорта. Прискорбно, что эти правительства не решают вопрос о двойных стандартах. Мы не видели ни одного комментария об их отношении к участию спортсменов из стран других 70 войн и вооруженных конфликтов по всему миру", – сказал Бах.

Он считает, что правительства "не могут решать, какие спортсмены могут участвовать в каких-либо соревнованиях". Иначе это был бы "конец мирового спорта, каким мы его знаем сегодня".

Глава олимпийского комитета добавил, что позиция противников участия России и Беларуси в Олимпиадах только "укрепила единство олимпийского движения".

28 марта МОК выпустил ряд рекомендаций для международных спортивных федераций, которые позволяют российским и белорусским спортсменам вернуться на соревнования после запрета в прошлом году из-за вторжения РФ в Украину.

Комитет рекомендовал не допускать к соревнованиям тех спортсменов и персонал, которые активно поддерживают войну РФ против Украины или имеют отношение к армиям обеих стран.

В ответ Министерство молодежи и спорта Украины заявило, что "представителей государств-агрессоров не должно быть на спортивных аренах".