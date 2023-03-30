Бах заявил, что правительства не будут принимать решения о спорте, а критика только укрепила МОК

По его словам, разрешение представителям РФ и РБ выступать под нейтральным флагом, вызвавшее протест многих стран, продиктовано мнением большинства. А критика в его адрес со стороны многих правительств указывает на двойные стандарты.
"Прискорбно видеть, что некоторые правительства не хотят уважать ни большинство в олимпийском движении, ни все заинтересованные стороны, ни автономию спорта. Прискорбно, что эти правительства не решают вопрос о двойных стандартах. Мы не видели ни одного комментария об их отношении к участию спортсменов из стран других 70 войн и вооруженных конфликтов по всему миру", – сказал Бах.
Он считает, что правительства "не могут решать, какие спортсмены могут участвовать в каких-либо соревнованиях". Иначе это был бы "конец мирового спорта, каким мы его знаем сегодня".
Глава олимпийского комитета добавил, что позиция противников участия России и Беларуси в Олимпиадах только "укрепила единство олимпийского движения".
28 марта МОК выпустил ряд рекомендаций для международных спортивных федераций, которые позволяют российским и белорусским спортсменам вернуться на соревнования после запрета в прошлом году из-за вторжения РФ в Украину.
Комитет рекомендовал не допускать к соревнованиям тех спортсменов и персонал, которые активно поддерживают войну РФ против Украины или имеют отношение к армиям обеих стран.
В ответ Министерство молодежи и спорта Украины заявило, что "представителей государств-агрессоров не должно быть на спортивных аренах".
24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину, в том числе с территории Беларуси. В связи с этим 28 февраля исполнительный совет МОК рекомендовал исключить спортсменов РФ и Беларуси из всех международных соревнований, а также не приглашать на мероприятия чиновников из этих стран.
25 января 2023 года МОК выступил с заявлением, в котором отметил, что санкции против России и Беларуси как государств остаются в силе и ни на каких соревнованиях не могут быть показаны идентификаторы этих стран, такие как флаг или гимн. Однако в МОК решили дополнительно изучить возможность участия отдельных спортсменов из РФ и Беларуси в соревнованиях при строгих условиях.
Президент Украины Владимир Зеленский после этого пригласил президента МОК Томаса Баха в Бахмут Донецкой области (там идут ожесточенные бои), "чтобы он увидел своими глазами, что нейтральности не существует".
Глава НОК Украины Вадим Гутцайт 27 января заявил, что не исключает бойкота Украиной Олимпиады, если в ней будут участвовать белорусы и россияне.
В феврале более 30 стран, включая Грецию – страну рождения Олимпийских игр – и Францию, которая принимает их в 2024 году, поддержали запрет на участие россиян и белорусов в Олимпийских играх.
22 марта Бах заявил, что Олимпийские игры и Международный олимпийский комитет не могут быть "арбитрами в политических спорах". Он подчеркнул, что Игры должны держаться подальше от политики, иначе они "потеряют свою объединяющую силу". По мнению Баха, "если политика решает, кто может участвовать в соревнованиях, тогда спорт и спортсмены становятся инструментами политики".