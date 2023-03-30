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Украина будет бойкотировать соревнования, где будут представлены атлеты из России и Беларуси – министр Кабмина

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Украинские федерации, которые нарушат бойкот, могут лишиться статуса национальных
Украинские федерации, которые нарушат бойкот, могут лишиться статуса национальных
Фото: Олег Немчінов, Міністр КМУ / Facebook

Украинским спортсменам нельзя будет соревноваться на турнирах, где будут представлены атлеты из России или Беларуси. Соответствующее решение принято Кабинетом Министров Украины, сообщил 30 марта министр Кабмина Украины Олег Немчинов в эфире телемарафона, которые транслировало "Суспільне".

Протокольное решение, которое приняло правительство, было подано по предложению Министра молодежи и спорта Украины, а также президента НОК Украины Вадима Гутцайта. Это решение распространяется на все соревнования, включая отборочные старты на Олимпиаду-2024.

"Сегодня на заседании правительства принято протокольное решение по предложению коллеги Гутцайта о том, что мы участвуем только в отборочных соревнованиях [на Олимпиаду-2024], где нет россиян", – заявил Немчинов.

Он добавил, что участие представителей украинских федераций на соревнованиях, где представлены россияне и белорусы, может угрожать федерациям лишением их статуса национальных.

Без статуса национальной федерация не смогут проводить национальные соревнования, присваивать спортивные категории и звания, а также представлять Украину на международных соревнованиях.

Контекст:

24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину, в том числе с территории Беларуси. В связи с этим 28 февраля исполнительный совет МОК рекомендовал исключить спортсменов РФ и Беларуси из всех международных соревнований, а также не приглашать на мероприятия чиновников из этих стран.

25 января 2023 года МОК выступил с заявлением, в котором отметил, что санкции против России и Беларуси как государств остаются в силе и ни на каких соревнованиях не могут быть показаны идентификаторы этих стран, такие как флаг или гимн. Однако в МОК решили дополнительно изучить возможность участия отдельных спортсменов из РФ и Беларуси в соревнованиях при строгих условиях. 

Президент Украины Владимир Зеленский после этого пригласил президента МОК Томаса Баха в Бахмут Донецкой области (там идут ожесточенные бои), "чтобы он увидел своими глазами, что нейтральности не существует". 

Глава НОК Украины Вадим Гутцайт 27 января заявил, что не исключает бойкота Украиной Олимпиады, если в ней будут участвовать белорусы и россияне.

В феврале более 30 стран, включая Грецию – страну рождения Олимпийских игр – и Францию, которая принимает их в 2024 году, поддержали запрет на участие россиян и белорусов в Олимпийских играх.

22 марта Бах заявил, что Олимпийские игры и Международный олимпийский комитет не могут быть "арбитрами в политических спорах". Он подчеркнул, что Игры должны держаться подальше от политики, иначе они "потеряют свою объединяющую силу". По мнению Баха, "если политика решает, кто может участвовать в соревнованиях, тогда спорт и спортсмены становятся инструментами политики".

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Украина, спорт, Беларусь, МОК, НОК, Олимпиада, спортсмены, соревнования, Кабмин, Олег Немчинов, Вадим Гутцайт, Международный олимпийский комитет, турнир
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