Украина будет бойкотировать соревнования, где будут представлены атлеты из России и Беларуси – министр Кабмина

Протокольное решение, которое приняло правительство, было подано по предложению Министра молодежи и спорта Украины, а также президента НОК Украины Вадима Гутцайта. Это решение распространяется на все соревнования, включая отборочные старты на Олимпиаду-2024.

"Сегодня на заседании правительства принято протокольное решение по предложению коллеги Гутцайта о том, что мы участвуем только в отборочных соревнованиях [на Олимпиаду-2024], где нет россиян", – заявил Немчинов.

Он добавил, что участие представителей украинских федераций на соревнованиях, где представлены россияне и белорусы, может угрожать федерациям лишением их статуса национальных.

Без статуса национальной федерация не смогут проводить национальные соревнования, присваивать спортивные категории и звания, а также представлять Украину на международных соревнованиях.