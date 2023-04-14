Международный союз триатлона заявил о солидарности с Украиной, но допустил к соревнованиям россиян и белорусов

В Международном союзе триатлона отметили, что обязательным условием возвращения на соревнования россиян и белорусов будет их нейтральный статус Фото: depositphotos.com

В союзе отметили, что одобряют рекомендацию Международного олимпийского комитета о возвращении к международным соревнованиям спортсменов из страны-агрессора РФ и Беларуси.

Организация совместно с МОК и Ассоциацией международных федераций олимпийских летних видов спорта будет заниматься "разработкой необходимых процессов независимой проверки", чтобы разрешить и спланировать возвращение россиян и белорусов к соревнованиям.

"Исполнительный совет вновь подтверждает свою солидарность с Украиной перед лицом продолжающейся войны с Россией и что нейтральность любого спортсмена или официального лица была абсолютным условием их возвращения на соревнования по триатлону", – говорится в сообщении.